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Diyarbakır'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

Ergani ilçesinde dün otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

Ergani-Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi mevkisinde dün otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdulah Özçifçi tedavi gördüğü Ergani Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Abdulah Özçifçi'nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, Ergani-Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi mevkisinde dün karşı yönden gelen Bedri O. idaresindeki 47 PZ 475 plakalı tır ile çarpışmıştı. Kazada, otomobildeki Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü Özçifçi ağır yaralanmıştı.

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Diyarbakır Ergani trafik kazası

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