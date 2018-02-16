Diyarbakır’ın 5 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle Diyarbakır’ın 5 ilçesinde 17-26 Şubat 2018 tarihleri arasında kısmi elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

TEİAŞ Batman 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nden yapılan bildirime göre, tesis çalışmaları devam eden 380 kV 1272 MCM iletkenli Aşşağıkaleköy-Batman 2 Trafo Merkezi enerji iletim hattının ulusal elektrik şebekesine bağlanması için 17-26 Şubat 2018 tarihleri arasında tel çekimi yapılacağı kaydedildi. Tel çekiminin sorunsuz yapılabilmesi için 17, 18, 19 Şubat günleri 08.00-18.00 saatleri arasında Hani, Kocaköy, Hazro Dicle kırsalında, 22, 23, 24, 25-26 Şubat günleri de 08.00-18.00 saatleri arasında Lice kırsalında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Söz konusu planlı kesintilerde etkilenmemeleri için Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., abonelerini uyardı.