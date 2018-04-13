Diyarbakır'ın başarılı öğrencilerine ödül

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Kaymakamlığınca, Türkiye genelinde düzenlenen bilimsel, kültürel ve sportif yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan İBB Kiptaş Lisesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda 3. olan Molla Gürani İlkokulu öğrencisi Mert Poyraz ve First Lego League Jr. Bilim Fuarı'na tek kamu okulu olarak katılarak yarışmada "Küçük Einstein"lar ödülünü alan Hürriyet İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programda, Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, öğrencileri tebrik etti.

Etkinlikte, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda birincisi olan İBB Kiptaş Lisesi ekibi folklor gösterisi sundu.

Kaymakam Toğan, branşlarında dereceler elde eden öğrencilere hediyelerini verdi.

Diyarbakır ve Bağlar ilçesinin, eğitim alanında başarılara imza attığını dile getiren Toğan, gerek okuma yazma seferberliğinde gerek bilim anlamında gerekse de kültürel alanda önemli işler başarıldığını, bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başarıların devamının geleceğine inandıklarını aktaran Toğan, "Diyarbakırımız, sağlanan huzur ortamı, onun verdiği coşku ve gayretler sonucunda çok daha güzel bir geleceğe yürüyor. Çocuklarımız ve gençlerimizle bu başarıyı yaşamak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

Toğan, elde edilen başarılarda emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri kutladığını sözlerine ekledi.