Diyarbakır'ın çehresi belediye hizmetiyle değişti

Belediyenin her yıl kenti çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirten Demir, kentte yeni parklar yapıldığını, yolların asfaltlandığını, temizlik ve ulaşımdaki sorunların çözüldüğünü dile getirdi.

Görevlendirme yapılmadan önce çöplerin toplanmadığını, hizmetlerin aksatıldığını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Belediyeye görevlendirme yapılmadan önce her sokak başı çöp yığınlarıyla doluydu. Belediye çalışmalarında eksiklik vardı. Şu an ise çok güzel çalışmalar var. Gece yarısına kadar yol ve temizlik çalışmaları sürüyor. Çiçek ve yeşillendirmeyle her taraf çok güzel oldu. Diyarbakır'a ilk geldiğim zaman ile şu anı kıyas dahi edemem. Çünkü gözle görülür çok farklılık var. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı belediye başkanına teşekkür ediyoruz."

- "Bence şu an burası Paris oldu"

Gönül Demir, DBP'li yönetim döneminde HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine ulaşım hizmetinin aksatılması ve çöplerin toplanmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anımsattı.

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler esnafız kepenklerimiz kapandığı zaman zarar görüyorduk. Günlerce kepenk açmadığımız, iş yerimizin taşlandığı ve tehdit edildiğimiz günler oluyordu ama şimdi kepenklerimiz kapanmıyor çok şükür. Esnaf olarak rahatladık, çevre temizliği sürekli yapılıyor. Kentin her tarafı yeşillendi, ışıklandırıldı. Yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle gerçekten insana 'acaba ben Diyarbakır'da mıyım? dedirtiyor. Eskiden Diyarbakır'a Güneydoğu'nun Paris'i deniliyordu. Asıl bence şu an burası Paris oldu."