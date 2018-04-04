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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden İtalya’ya çiçek tohumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde okuyan öğrenciler, ‘Future Green Generation’ projesi kapsamında İtalya’da yapılan eğitim öğretim faaliyetleri toplantısına katıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde okuyan öğrenciler, ‘Future Green Generation’ projesi kapsamında İtalya’da yapılan eğitim öğretim faaliyetleri toplantısına katıldı. Öğrenciler Çınar’dan götürdükleri çiçek tohumlarını proje ortağı okulun bahçesine ekti.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde okuyan başarılı öğrenciler İtalya’da ‘Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Toplantısı’na katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Başaklı Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Derya Yıldırım tarafından Erasmus + Okul Ortaklıkları kapsamında hazırlanan ‘Future Green Generation (Yeşil Geleceğimizdir)’ Projesi için kapsamında İtalya’ya giden okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler ‘Eğitim-Öğretim Faaliyetleri’ toplantısına katıldı. Öğrenciler, proje faaliyetleri kapsamında Çınar’dan götürdükleri çiçek tohumlarını proje ortağı okulun bahçesine ekerek ilçeye ait bir anı bıraktı.

“Eğitim kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, “İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi sadece ulusal düzeyde değil aynı zamanda uluslararası düzeyde de tanıtmaya devam ediyoruz. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerle ilçemizin eğitim kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyor ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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