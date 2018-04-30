Diyarbakır'ın tanıtımına uluslararası destek

DİYARBAKIR (AA) - Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu'nca (FIJET) "Turizmin Oscarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülüne layık görülen Diyarbakır'ın tanıtımı için destek verileceği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının öncülüğünde kurulan Turizm Platformunca düzenlenen, "İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla düzenlenen program için FIJET ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (ATURJET) üyesi 19'u yabancı 36 yazar ve gazetecinin kentte ağırlandığı iki günlük organizasyon sona erdi.

FIJET Başkanı eski Tunus Turizm Bakanı Tijani Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın farklı ülkelerinden yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye'nin bu güzel bölgesini keşfetmeye geldiklerini söyledi.

Kente gelmeden önce problemli bir bölgeye gideceklerini düşündüklerini dile getiren Haddad, "Buraya geldikten sonra o kadar farklı bir imajla karşılaştık ki. Herkes gayet mutlu ve her tarafta büyük bir sükunet var. Diyarbakır'ın dışarıdan göründüğü veyahut duyulduğu gibi olmadığını memnuniyetle gördük." ifadelerini kullandı.