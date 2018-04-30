Diyarbakır'ın tanıtımına uluslararası destek

DİYARBAKIR (AA) - Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu'nca (FIJET) "Turizmin Oscarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülüne layık görülen Diyarbakır'ın tanıtımı için destek verileceği belirtildi.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının öncülüğünde kurulan Turizm Platformunca düzenlenen, "İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla düzenlenen program için FIJET ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (ATURJET) üyesi 19'u yabancı 36 yazar ve gazetecinin kentte ağırlandığı iki günlük organizasyon sona erdi.
FIJET Başkanı eski Tunus Turizm Bakanı Tijani Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın farklı ülkelerinden yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye'nin bu güzel bölgesini keşfetmeye geldiklerini söyledi.
Kente gelmeden önce problemli bir bölgeye gideceklerini düşündüklerini dile getiren Haddad, "Buraya geldikten sonra o kadar farklı bir imajla karşılaştık ki. Herkes gayet mutlu ve her tarafta büyük bir sükunet var. Diyarbakır'ın dışarıdan göründüğü veyahut duyulduğu gibi olmadığını memnuniyetle gördük." ifadelerini kullandı.
FIJET olarak görevlerinden birinin de yeterince bilinmeyen yerleri gidip görüp, dünyaya tanıtmak olduğunu kaydeden Haddad, bu açıdan ödülün kente verilmesinin çok iyi bir seçim olduğuna inandığını belirtti.
Haddad, kentte halkın ülkesini çok sevdiğini, iyi bir ev sahibi olduğunu, çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını anlatarak, "Diyarbakır'ı dünyaya tanıtmak için üyelerimize de tavsiyede bulunacağız. Üyelerimiz iki gündür son derece memnunlar ve aynı zamanda şaşkınlık içindeler. Onları etkileyen şeylerden biri de insanların kendi kültürlerine sahip olmaları ve bunu korumak içinde ellerinden geleni yaptıklarını görmek." diye konuştu.
- "FIJET olarak elimizden geleni yapmayı hedefliyoruz"
Hırvatistan'dan gelen FIJET Genel Sekreteri Marijana Rebic de kentte insanların son derece misafirperver olduğunu, şehri ve mutfağını çok beğendiğini belirtti.
Kent mutfağının en iyi mutfaklar arasında olduğunu düşündüğünü ifade eden Rebic, "Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip bir şehir. Bu nedenle çok daha fazla tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde FIJET olarak elimizden geleni yapmayı hedefliyoruz." dedi.
ATURJET yönetim kurulu üyesi Nilgün Şirin, kente ilk defa bir arkadaşıyla 9 yıl önce ailesinden gizli geldiğini söyledi.
Ziyareti sırasında kente ve insanlarına hayran kaldığı dile getiren Şirin, "Diyarbakır bu ülkenin gururu haline geldi. Çok mutluyum. Çünkü vatanımı çok seviyorum." diye konuştu.
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