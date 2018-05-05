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Diyarbakır'ın terör örgütüne ait sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu" başarıyla tamamlandı - Operasyonda, 1 sığınak kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde 2 Mayıs'ta jandarma komando, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timleriyle başlatılan "Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlere ait 1 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 3 av tüfeği, el telsizi, 4'lü pil bloğu, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 uyku tulumu, 2 sırt çantası, 1 çift ayakkabı, erkek kol saati, 25 kilogram un ve 1 litre sıvı yağ bulundu.

Operasyon kapsamında Eğil'in Meşeler köyünde şüpheli bir kişinin evinin bahçesinde yapılan aramada bin 308 fişek, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise 52 kilogram 95 gram esrar ve 101 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

11 yol kontrol ve arama noktasında jandarma ile emniyet ekiplerince, bin 28 şahıs ve 527 aracının sorgulamalarının yapıldığı operasyonda, 24 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi, yakalanan 23 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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Diyarbakır operasyon

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