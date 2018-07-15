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Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz Demokrasi ver Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında FETÖ'nün darbe kalkışması sırasında şehit olan polis memuru Halit Gülser ile sivil şehit Askeri Çoban, mezarları başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz Demokrasi ver Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında FETÖ'nün darbe kalkışması sırasında şehit olan polis memuru Halit Gülser ile sivil şehit Askeri Çoban, mezarları başında düzenlenen törenlerle anıldı. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Albay Fatih Kılınç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, çok sayıda vatandaş ve şehit yakını katıldı. Darbe girişiminin yaşandığı gecede şehit olan polis memuru Halit Gülser ile inşaat işçisi sivil şehit Askeri Çoban, mezarları başında anıldı. Vali Güzeloğlu ilk olarak, 6 yıldır görev yaptığı Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü askerlerin düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler köyündeki kabrini ziyaret etti. Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Halit Gülser FETÖ hain terör örgütünün, 15 Temmuz darbe girişiminde, hainlere karşı imanı ile duran ve bu darbe tehdidini canıyla, şehadetiyle bertaraf eden kahramanlarımızdandır. Bugün maddi hayatı sona erse de hepimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak, ülkemizin ve milletimizin hiçbir zaman unutmadığı bir kahraman evladı olarak her zaman hatırlanacaktır. İçte ve dışta bu ihanetin temsilcileri ve bu terör örgütünün destekçileri bilmelidir ki, bu milletin Halitleri bitmez, bir ölen, bin dirilen bir inancın, bir ruhun Halit de kahraman bir temsilcisiydi. Şehitler tepesinin manen ölmeyecek bir kahramanıydı" dedi. Vali Güzeloğlu, kabir ziyaretinin ardından şehit polis memuru Halit Gülser'in yakınlarını ziyaret etti. Ardından Ergani ilçesine geçen Vali Güzeoğlu, burada da kalkışma sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban'ın mezarını ziyaret etti. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrakları, çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, burada tüm şehitlerin ruhlarına dualar okudu. Burada da bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, şehit Askeri Çoban'ın özgürlüğüne sahip çıkan bir kahraman olduğunu söyledi. Ergani Merkez Kebir Camisi'nde öğlen namazında düzenlenen programda ise, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ilahiler okunarak, şehit için dua edildi. Ergani Kaymakamlığı tarafından mevlit programından sonra şehitler anısına yemek verildi.

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