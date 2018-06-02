HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakırlı çocuklar engellerini atla terapiyle aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıfta eğitim gören engelli öğrencilere yönelik hipodromda atla terapi uygulanıyor - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan proje ile tedavinin yanı sıra kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin sosyalleşmesi de sağlanıyor - Proje koordinatörü Yakup Toprak: - "Temel hedef kaynaştırma öğrencilerini bütünleştirmek"

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıfta eğitim gören engelli öğrencilerin atla terapi ile hem tedavileri hem de sosyalleşmeleri sağlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü öğretmenlerle yürüttüğü proje kapsamında, aynı ilçede kurulu Diyarbakır Hipodromu'ndaki Atla Terapi Merkezi'ne gelen kaynaştırma öğrencileri, sağlıklı akranlarıyla bir arada atlarla tanışıyor.

Terapi merkezindeki seanslara katılan öğrenciler, daha sonra piknik alanında gönüllerince eğleniyor.

Öğrencilerin sosyalleşmesinin hedeflendiği proje ile dönem sonuna kadar 600 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Karacadağ bölgesinde akraba evliliğinden kaynaklı zihinsel, bedensel ve duygusal eksikliği bulunan öğrenci sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Bahar aylarında çocukları hem atla tanıştırmak hem de hipodromda bulunan atla terapi merkezinden faydalandırmak için böyle bir proje geliştirdiklerini belirten İde, dönem sonuna kadar yarısı kaynaştırma öğrencisi olmak üzere 600 öğrencinin bu projeden faydalanacağını anlattı.

İde, projeyi sürekli hale getirmek istediklerine işaret ederek, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin topluma kazandırılması ve engellerini aşmasını sağlamak için bir özel eğitim okulu açılması konusunda çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Çocuklar için ne yapılırsa az olacağını dile getiren İde, şöyle konuştu:

"Amacımız atı sevdirmek, atla kaynaştırmak. Eğitmenlerimizin eşliğinde çocuklarımızı ata bindiriyoruz. Böylece çocuklarımız hem eğitim almış oluyor hem de güzel zaman geçiriyor aynı zamanda da sosyalleşiyor. Bu çocuklarımıza yönelik bölgede aile ve toplumda bilinç eksikliği var. Bu anlamda bu tarz projeler toplumda duyarlılık sağlıyor. "

- "Temel hedef kaynaştırma öğrencilerini bütünleştirmek"

Proje koordinatörü Sosyal Bilgiler öğretmeni Yakup Toprak, Türkiye'de bulunan 9 hipodromdan birinin Diyarbakır ve ilçe sınırlarında bulunmasını eğitim için fırsata çevirmek istediklerini belirtti.

Yaptıkları anket çalışmasıyla öğrencilerin hipodrom ve atla ilgili bilgilerini ölçtüklerini aktaran Toprak, çıkan sonuçlardan yola çıkarak kitapçık hazırladıklarını ifade etti.

Her hafta ilçedeki farklı okullardan yarısı kaynaştırma öğrencisi olmak üzere 30 öğrenciyle hipodroma geldiklerini dile getiren Toprak, "Temel hedef kaynaştırma öğrencilerini bütünleştirmek. Öğrencinin okul dışında farklı bir sahada somut bir şekilde görüp öğrenmesini amaçladık." diye konuştu.

Hipodromda ilk etapta işledikleri kısa süreli derste öğrencilere atın Türk ve dünya tarihindeki önemi ve hipodrom hakkında bilgi verdiklerini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Çocukları sırayla ata bindiriyoruz. Özellikle kaynaştırma öğrencileri çok mutlu oluyor. Ders bittikten sonra yemek molası veriyoruz. Daha sonra hipodrom alanını geziyoruz. Çünkü burası Türkiye'de yer alan hipodromlardan en geniş kapsamlı olanı. Bulunduğu yer saha olarak geniş ve içinde mesire alanı var."

Eğitime katılan öğrencilerden Nehir Ök, ata binmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Burada yalnızca ata binmedik, atların geçmişini de öğrendik." ifadesini kullandı.

Kaynaştırma öğrencisi İbrahim Kılıç da ata ilk defa bindiğini ve atlarla bir arada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Atla Hipoterapi" merkezi Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

İlginizi Çekebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.