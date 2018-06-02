Diyarbakırlı çocuklar engellerini atla terapiyle aşıyor

Bahar aylarında çocukları hem atla tanıştırmak hem de hipodromda bulunan atla terapi merkezinden faydalandırmak için böyle bir proje geliştirdiklerini belirten İde, dönem sonuna kadar yarısı kaynaştırma öğrencisi olmak üzere 600 öğrencinin bu projeden faydalanacağını anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Karacadağ bölgesinde akraba evliliğinden kaynaklı zihinsel, bedensel ve duygusal eksikliği bulunan öğrenci sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sosyalleşmesinin hedeflendiği proje ile dönem sonuna kadar 600 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü öğretmenlerle yürüttüğü proje kapsamında, aynı ilçede kurulu Diyarbakır Hipodromu'ndaki Atla Terapi Merkezi'ne gelen kaynaştırma öğrencileri, sağlıklı akranlarıyla bir arada atlarla tanışıyor.

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıfta eğitim gören engelli öğrencilerin atla terapi ile hem tedavileri hem de sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Yaptıkları anket çalışmasıyla öğrencilerin hipodrom ve atla ilgili bilgilerini ölçtüklerini aktaran Toprak, çıkan sonuçlardan yola çıkarak kitapçık hazırladıklarını ifade etti.

Proje koordinatörü Sosyal Bilgiler öğretmeni Yakup Toprak, Türkiye'de bulunan 9 hipodromdan birinin Diyarbakır ve ilçe sınırlarında bulunmasını eğitim için fırsata çevirmek istediklerini belirtti.

"Amacımız atı sevdirmek, atla kaynaştırmak. Eğitmenlerimizin eşliğinde çocuklarımızı ata bindiriyoruz. Böylece çocuklarımız hem eğitim almış oluyor hem de güzel zaman geçiriyor aynı zamanda da sosyalleşiyor. Bu çocuklarımıza yönelik bölgede aile ve toplumda bilinç eksikliği var. Bu anlamda bu tarz projeler toplumda duyarlılık sağlıyor. "

Çocuklar için ne yapılırsa az olacağını dile getiren İde, şöyle konuştu:

İde, projeyi sürekli hale getirmek istediklerine işaret ederek, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin topluma kazandırılması ve engellerini aşmasını sağlamak için bir özel eğitim okulu açılması konusunda çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Her hafta ilçedeki farklı okullardan yarısı kaynaştırma öğrencisi olmak üzere 30 öğrenciyle hipodroma geldiklerini dile getiren Toprak, "Temel hedef kaynaştırma öğrencilerini bütünleştirmek. Öğrencinin okul dışında farklı bir sahada somut bir şekilde görüp öğrenmesini amaçladık." diye konuştu.

Hipodromda ilk etapta işledikleri kısa süreli derste öğrencilere atın Türk ve dünya tarihindeki önemi ve hipodrom hakkında bilgi verdiklerini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Çocukları sırayla ata bindiriyoruz. Özellikle kaynaştırma öğrencileri çok mutlu oluyor. Ders bittikten sonra yemek molası veriyoruz. Daha sonra hipodrom alanını geziyoruz. Çünkü burası Türkiye'de yer alan hipodromlardan en geniş kapsamlı olanı. Bulunduğu yer saha olarak geniş ve içinde mesire alanı var."

Eğitime katılan öğrencilerden Nehir Ök, ata binmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Burada yalnızca ata binmedik, atların geçmişini de öğrendik." ifadesini kullandı.

Kaynaştırma öğrencisi İbrahim Kılıç da ata ilk defa bindiğini ve atlarla bir arada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

