Diyarbakırlı çocukların pizza keyfi

"Kendisi Kanada'da meşhur bir pizzacı. Böyle bir fırsatı yakalamışken, pizzacı arkadaşımızın eliyle, çocuklarımıza bu lezzeti tattırmak istedik. Böyle bir program yaptık. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Onların simalarındaki gülüşü görmek, bizleri çok mutlu ediyor. Bazılarının imkanı yok, böyle imkanı olmayabiliyor. Onun için onlara böyle bir imkan sağlamak istedik. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük sevincimizdir."

Çınar Kaymakamı Selami Kaya, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri sosyal projeyle 100 çocuğun pizza yaparak aktiviteye katıldığını belirtti.

Arı, burada çocuklara pizzanın nasıl yapılacağını öğretti. Çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları pizzaları yediler.

DİYARBAKIR (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 100 çocuk kendi yaptıkları pizzaları yemenin mutluluğunu yaşadı.

2000 yılında Kanada'ya yerleşip pizza işi yapmaya başladığını anlatan Arı, Toronto'da açtığı iş yerinde müşterileri arasından politikacı ve sanatçıların olduğunu söyledi.

Arı, geçen yıl Tunceli'de valilikle birlikte benzer bir etkinlikte yaklaşık 150 çocuğa pizza tattırdıklarını hatırlatarak, çocuklarının mutlu olmasını ve farklı bir lezzet tatmalarını amaçladığını belirtti.

Bugün gerçekleştirdikleri etkinlikte çocuklara pizza yapmayı öğrettiğini ifade eden Arı, çocukların pizza yapmayı öğrenip hem de yedikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Arı, "Onlar için de değişik bir gün oldu. Çocuklar hep mutlu görmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ve kurum amirleri de katılarak çocuklarla birlikte pizza yedi.

