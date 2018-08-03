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Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliğinin yaz okulu final programında ünlü kişileri İslam'a davet etmek için yazılan mektuplardan dereceye girenler açıklandı - Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'ya yazdığı mektupla birinci olan Recep Ateş: - "Ronaldo çok iyi bir insan, Müslümanlara yakın. O Müslüman olursa birçok kişi onun peşinden gidip Müslüman olur. Çünkü o futbolun babasıdır, herkes onu örnek alacak"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliğinin yaz okulu programı kapsamında öğrencilerce yazılan, ünlü kişilerin İslam'a davet edildiği mektuplardan birinci seçilenin adresi Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Merkez Kayapınar Kültür Merkezinde TÜGVA İl Temsilciliğinin 450 öğrenciye yönelik, Kur'an-ı Kerim, siyer, adabımuaşeret, yüzme, basketbol, voleybol gibi farklı alanlarda eğitim aldığı yaz okulunun finali yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaz okullarındaki faaliyetleri içeren sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, öğrenciler ve ailelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaz okulları faaliyetlerinin sona ermesinden sonra da gençlere yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yüksel, "Dünyadaki mazlumların bize ihtiyaçları var. Artık kendi memleketimizi aştık. Biz ümmetin fedaisi olma yolundayız. Arakanlı kardeşlerimizin gözyaşlarını silecek gençler olacaksınız. Bosnalı ve Filistinli kardeşlerimizin gözyaşlarını siz gençler sileceksiniz. Burada size verdiğimiz en büyük hedeflerden biri budur." ifadelerini kullandı.

Yaz okullarının Türkiye'nin 65 ilinde yapıldığını anlatan Yüksel, "Yaklaşık 300 ilçede, 52 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı. Bununla beraber yurt dışında da faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından Hz. Hatice, Hz. Asiye, Hz. Meryem, Selahaddin Eyyubi, Hasan el Benna ve merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hayatının anlatılığı "Öncü şahsiyetler" isimli skeç sahnelendi.

Etkinliğin sonunda dereceye giren öğrencilere Yüksel ve TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Yağmur tarafından hediyeler verildi.

- Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo’ya İslam'a davet mektubu

Yaz okulunda ünlü kişilerin İslam'a davet edildiği mektup yarışmasında birinci olan Recep Ateş (14), Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya yazdığı mektubu okudu.

Ateş, AA muhabirine, tatilde TÜGVA'nın yaz okulundaki eğitimlere katıldığını belirterek, bu yarışmanın yapılacağını öğrendiğinde Ronaldo'ya mektup yazmaya karar verdiğini söyledi.

Mektubunun birinci olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş, "Ronaldo çok iyi bir insan, Müslümanlara yakın. O Müslüman olursa birçok kişi onun peşinden gidip Müslüman olur. Çünkü o futbolun babasıdır, herkes onu örnek alacak. Onu çok seviyorum. O futbolun babası. Onun Müslüman olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ateş'in mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın Cristiano Ronaldo, sizi Hz. Muhammed'e inanmaya ve İslam'a davet ediyorum. Eğer İslam'a girerseniz selamete kavuşursunuz. Seni sonunda Allah cennetine koyar. Orada Müslümanlar için apaçık hikmetler var. Eğer hak ve huzur dini olan İslam'a girersen, seni örnek alacak olan birçok insan olacaktır. Onlardan dolayı da senin sevapların artacaktır. İslam, iyi bir dindir. Giren pişman olmaz. İslam dininde yanlışlık yoktur. Ben sizi Allah'a ve onun kulu ile elçisi olan Hz. Muhammed'e inanmaya davet ediyorum. Hristiyan kral Necaşi'ye İslam'a davet mektubu gönderen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ümmetinin bir ferdi olarak bu mektubu, futbolun kralı olan Cristiano Ronaldo'ya yazmayı kendime görev biliyorum. Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Saygı ve sevgilerimle."

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

- TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliğinin yaz okulu final programında ünlü kişileri İslam'a davet etmek için yazılan mektuplardan dereceye girenler açıklandı - Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'ya yazdığı mektupla birinci olan Recep Ateş: - "Ronaldo çok iyi

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Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
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Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
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Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
4 / 8

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
5 / 8

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
6 / 8

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
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Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
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Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu

Diyarbakırlı öğrenciden Cristiano Ronaldo'ya "İslam'a davet" mektubu
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Diyarbakır TÜGVA

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