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Diyarbakırlılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kentte sağlanan huzur ortamında hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar, piknik alanlarını doldurdu - Vatandaşlardan Avşar: - "Ailelerin hepsi mutlu. Artık biz de temiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Olaylardan bıktık"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da huzur ortamında hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, piknik alanlarını doldurdu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdüren Diyarbakırlılar, piknik alanlarına adeta akın etti.

Sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı şehirde merkez Bağlar ilçesine bağlı Nevruz Parkı'na gelen aileler mangal yaktı, çocuklar da top oynayıp gönüllerince eğlendi.

Vatandaşlardan Nurettin Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu ailesiyle piknik için parka geldiğini ve ciğer kebabı pişirdiklerini söyledi.

Avşar, "Gittikçe güzelleşiyor memleketimiz. Ailelerin hepsi mutlu. Artık biz de temiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Olaylardan bıktık artık. Ortamımız çok güzel. Görüyorsunuz bütün Diyarbakır burada. Bütün piknik alanları dolu." dedi.

Mevlüde Avşar ise Kürtçe yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da huzur ortamının hakim olduğunu söyledi.

Ömer Övet de her hafta sonu piknik yapmaya geldiklerini ifade etti.

Diyarbakır'daki yeşil alanların artırılması gerektiğini belirten Övet, "Çocuklarımızla keyifli bir gün geçirmek için geldik buraya. Sabahtan geldik kahvaltımızı yaptık şimdi de mangal yapıyoruz. " diye konuştu.

- "Kentte var olan huzur çok güzel"

Sıddık Cingöz ise huzur ortamının önemine işaret ederek, "İnsanlar ölmesin, herkes kardeş gibi yaşasın. Her zaman güzelini isteriz, kötülükten bir şey çıkmaz. Kentte var olan huzur çok güzel. Daha da iyi olmasını istiyoruz. Ortam güzel olduğunda her taraf bu şekilde kalabalık olur çünkü insanlar buna hasret." şeklinde konuştu.

Eyüp Çelik de parkta çok güzel bir ortam olduğunu belirterek, piknik alanlarının artırılması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Huzur Nevruz Parkı Piknik

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