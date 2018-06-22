DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yüzme havuzundan ücretsiz yararlanılabilecek.

Havaların ısınması ve okulların tatile girmesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, yarı olimpik yüzme havuzu ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yüzme havuzu, 25 Haziran'da açılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü İbrahim Ertaş, yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında 13 branşta çocuk ve gençlere hizmet vereceklerini belirterek, bu yıl özellikle yüzme branşına yoğun talep olduğunu söyledi.

- Yetişkinler de yararlanabilecek

Yüzme branşı için 2 binin üzerinde kayıt aldıklarını aktaran Ertaş, bu yıl çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de hizmetten yararlanacağını, hafta içi 5 gün boyunca kadın ve erkek eğitmenlerin hizmet vereceğini belirtti.

Ertaş, şöyle konuştu:

"Hafta sonları yetişkinler de hem kurs görecekler hem de serinleme imkanı bulacaklar. Diyarbakır için buranın önemi çok büyük. Yaz aylarında Diyarbakır'daki sıcaklık 45 dereceye kadar yükseliyor. Vatandaşlarımızın büyük kısmı ya Hazar Gölü'ne ya da Dicle Nehri'ne giriyor. Özellikle gençlerimiz boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar. Burası yarı olimpik bir havuz. 10 erkek 10 bayan eğitmenimiz ile burada hizmet vereceğiz."

Son dönemde mahallelerde 46 spor salonu açıldığını bildiren Ertaş, Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın koordinesinde spor salonlarının ve kent havuzlarının sayısını artıracaklarını ve bu tesisleri vatandaşların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.

