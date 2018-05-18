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Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Kastamonu’da dizilerde figüranlık yapan Gencay Gökcen, birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Pınar Çelik’i (38) öldürdü. Çelik'in, Gökcen'in intihar eden ağabeyinin eşi olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Sosyal medyada erkeklerde konuşurken gördüm, öldürdüm" dedi. Öte yandan Gencay Gökcen’in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı öğrenildi

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde 3 aydır imam nikahıyla yaşadığı Pınar Çelik’i dün sahurda bıçakla boğazını keserek öldürmekle suçlanan Gencay Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökcen, tutuklandı.

Pınar Çelik'in, Gencay Gökcen'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, bu evlilikten biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Aydın Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.

Gencay Gökcen mahkemedeki ifadesinde, Pınar Çelik ile Kocaeli’de salep toplamaya gittikleri sırada ilişkilerinin başladığını, 3 ay önce de imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Pınar Çelik’in sosyal paylaşım sitesinden başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden Gencay Gökcen, "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi. DHA


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KASTAMONU pınar çelik gencay gökcen cinayet Kurtlar Vadisi Kaos

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kurtlar vadisi ile ne alakasi var onu çözemedim
@adm_zngn_1991 haber okunsun diye dizi oyuncusu demişler ya. havada kalmasın diye figüranlık yaptığı dizilerden birini yazmışlar.
bence abisi bunların ilişkilerini öğrenip intihar etti
PİŞMANMIŞ HEMEN SALIN GİTSİN,HADİ HÖDÜK PİSLİK
midem bulandı
bence abisi durumu öğrendiği için intihar etti
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