Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde 3 aydır imam nikahıyla yaşadığı Pınar Çelik’i dün sahurda bıçakla boğazını keserek öldürmekle suçlanan Gencay Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökcen, tutuklandı.

Pınar Çelik'in, Gencay Gökcen'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, bu evlilikten biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Aydın Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.

Gencay Gökcen mahkemedeki ifadesinde, Pınar Çelik ile Kocaeli’de salep toplamaya gittikleri sırada ilişkilerinin başladığını, 3 ay önce de imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Pınar Çelik’in sosyal paylaşım sitesinden başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden Gencay Gökcen, "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi. DHA



