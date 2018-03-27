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Diziden etkilenerek ürettiği kılıçlara tasarım tescil belgesi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Havza ilçesinde tarihi dizilerde görüp yapımına başladığı kılıçlar beğenilince seri üretime başlayan kaynakçı Erdim Sağlam, kılıçlara Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescil belgesi aldı - Sağlam: "Türkiye'nin hemen her yerine ve Avrupa'ya siparişle kılıç yolluyorum. Kılıçlar daha çok restoran, kafe, büro ve benzeri yerlerde dekor amaçlı kullanılıyor. Ayrıca doğum günü gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor" - "Üç tasarımıma tasarım tescil belgesi verildi. Diğer ürünlerimin de tasarım tescil belgesini zaman içinde alacağım"

Samsun'un Havza ilçesinde "Diriliş Ertuğrul" dizisinde gördüğü ve kendisine yaptığı kılıcın beğenilmesi üzerine üretime başlayan kaynak ustası Erdim Sağlam, tasarımı olan kılıçlara Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescil belgesi almayı da başardı.

İlçede 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde babasına ait römork atölyesinde kaynak ustası olarak çalışan Erdim Sağlam'a (29) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihi diziden etkilenerek merak saldığı kılıçlar, yeni bir mesleğin kapılarını araladı.

Atölyenin üst katını kılıç yapımına ayıran Sağlam, gelen siparişlerle işlerini büyüttü. Kendi tasarladığı kılıçları, siparişle Türkiye'nin her yerine hatta yurt dışına gönderen Sağlam, tasarımlarını tescil ettirmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Sağlam'ın tasarladığı üç kılıca, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescil belgesi verildi.

Kaynakçıyken kılıç ustası olan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diriliş Ertuğrul" dizisini severek izlediğini ve dizide kullanılan eski kılıçları kendisinin de yapabileceğini düşünerek kolları sıvadığını anlattı.

Önce kendisine bir kılıç tasarladığını belirten Sağlam, bu kılıç beğenilince sosyal medyadan kendisine talepler gelmeye başladığını ve zaman içinde işlerini büyüttüğünü ifade etti.

Kılıç yapımında uzun yıllar dayanabilmesi için paslanmaz krom çelik kullandığını, kılıcın sap kısımlarını ceviz ağacı ve deriden yaptığını belirten Sağlam, "Yine kılıcın balçak denilen armalı kısmını talebe göre demir veya pirinçten yapıyorum. Tamamen el işçiliği ile üretim yapıyorum." dedi.

Ayda 100-150 kılıç yaptığını söyleyen Sağlam, şöyle devam etti:

"Yapmış olduğum kılıçlar çok ilgi gördü. Şu an Türkiye'nin hemen her yerine ve Avrupa'ya siparişle kılıç yolluyorum. Kılıçlar daha çok restoran, kafe ve büro ve benzeri yerlerde dekor amaçlı kullanılıyor. Ayrıca doğum günü gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor."

Sağlam, tasarladığı kılıçlar rağbet görünce, kılıçlarına tasarım tescil belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğuna işaret etti.

İlk etapta üç kılıcı için tasarın tescil belgesi aldığını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Kılıçlar kendi tasarımım olduğu için taklidi yapılmasın diye tasarım tescil belgesi almaya karar verdim. Maliyetler yüksek olduğu için ilk etapta üç kılıç için başvurdum. Diğer ürünlerimin de tasarım tescil belgesini zaman içinde alacağım. Türkiye'de bu iş için ilk patent başvurusu bende olduğu için süreç sıkıntısız ilerledi. Üç tasarımıma tasarım tescil belgesi verildi."

Sağlam bir merak ile başlayan işinden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Benim gibi gençlere tavsiyem girişimci olmaları. Yeter ki bir şeyleri samimiyetle yapın gerisi kendiliğinden geliyor." ifadesinde bulundu.

Hedefinin bir sponsor desteği ile 6 metre uzunluğunda kılıç yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve kılıcı bir meydanda sergilemek olduğunu aktaran Sağlam, ürünlerin fiyatının 250-350 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

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