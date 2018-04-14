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"Diziler, tarihte yolculuk yaptığımız milletlere hatırlatmada bulunuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan: "Diziler sayesinde Türk kültürel mirasının başka milletler tarafından tanınmasına da olanak sağlanıyor. Bu duruma çok seviniyoruz. Tarih içinde beraber yolculuk yaptığımız bazı milletlere bu şekilde bazı hatırlatmalar da gerçekleştiriliyor" - "Tarihi dizi filmler, bugünkü Türkiye'nin tanıtımı boyutuna da katkı sağlıyor. Bu da bizi sevindiriyor" - "Günümüzde televizyon, bilgisayar veya diğer elektronik vasıtalar, çeşitli bilim dallarının öğretiminde olduğu gibi tarih konusunda da önem kazandı"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Diziler sayesinde Türk kültürel mirasının başka milletler tarafından tanınmasına da olanak sağlanıyor. Bu duruma çok seviniyoruz. Tarih içinde beraber yolculuk yaptığımız bazı milletlere bu şekilde bazı hatırlatmalar da gerçekleştiriliyor." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletlerin devamlılığında bir arada olma bilincinin önem taşıdığını söyledi.

Bir arada yaşama bilincinin de tarihle mümkün olduğunu vurgulayan Turan, "İlkokuldan itibaren tarih üniteleri, tarih ders kitapları, tarih konularının çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor. Sadece kitaplar ya da üniteler değildir insanlara tarih veren. Aynı zamanda günümüzde televizyon, bilgisayar veya diğer elektronik vasıtalar, çeşitli bilim dallarının öğretiminde olduğu gibi tarih konusunda da önem kazandı." diye konuştu.

Türkiye'de son yıllarda tarih konulu dizilerde artış görüldüğüne dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Bunların içinde özellikle Diriliş Ertuğrul dizisini söylemek istiyorum. Son dönemdeki Payitaht Abdülhamid, Mehmetçik Kut'ül Amare ve diğer tarih dizilerinin, genel hatlarıyla hepsinin devam etmesini arzu ediyorum. Tarihi, Türk tarihini dile getiriyorlar. En azından dikkat çekiyorlar. Çocuklarımıza, gençlerimize en kısa yoldan, 'Bizim de geniş bir tarihimiz vardır' dedirtiyorlar. Gelecek zamanda daha zengin, daha devamlı, daha ustalıklı diziler olacaktır. Diziler sayesinde Türk kültürel mirasının başka milletler tarafından tanınmasına da olanak sağlanıyor."

Turan, tarih içinde beraber yolculuk yapılan milletlere Türk dizileriyle bazı hatırlatmalar da yapıldığını dile getirerek, "Özellikle Orta Doğu milletleri buna dahil. Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Balkanlar, Arap yarımadası, Körfez ve Afrika ülkeleri de böyle. Biz bir dönem aynı tarihin yolcularıydık. İşin hiç şüphe yok çok değerli, değeri biçilemeyecek kültürel boyutu var." diye konuştu.

Turan, tarihi dizilerin günümüz Türkiye'sinin de tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

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