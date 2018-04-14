"Diziler, tarihte yolculuk yaptığımız milletlere hatırlatmada bulunuyor"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Diziler sayesinde Türk kültürel mirasının başka milletler tarafından tanınmasına da olanak sağlanıyor. Bu duruma çok seviniyoruz. Tarih içinde beraber yolculuk yaptığımız bazı milletlere bu şekilde bazı hatırlatmalar da gerçekleştiriliyor." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletlerin devamlılığında bir arada olma bilincinin önem taşıdığını söyledi.

Bir arada yaşama bilincinin de tarihle mümkün olduğunu vurgulayan Turan, "İlkokuldan itibaren tarih üniteleri, tarih ders kitapları, tarih konularının çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor. Sadece kitaplar ya da üniteler değildir insanlara tarih veren. Aynı zamanda günümüzde televizyon, bilgisayar veya diğer elektronik vasıtalar, çeşitli bilim dallarının öğretiminde olduğu gibi tarih konusunda da önem kazandı." diye konuştu.

Türkiye'de son yıllarda tarih konulu dizilerde artış görüldüğüne dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Bunların içinde özellikle Diriliş Ertuğrul dizisini söylemek istiyorum. Son dönemdeki Payitaht Abdülhamid, Mehmetçik Kut'ül Amare ve diğer tarih dizilerinin, genel hatlarıyla hepsinin devam etmesini arzu ediyorum. Tarihi, Türk tarihini dile getiriyorlar. En azından dikkat çekiyorlar. Çocuklarımıza, gençlerimize en kısa yoldan, 'Bizim de geniş bir tarihimiz vardır' dedirtiyorlar. Gelecek zamanda daha zengin, daha devamlı, daha ustalıklı diziler olacaktır. Diziler sayesinde Türk kültürel mirasının başka milletler tarafından tanınmasına da olanak sağlanıyor."