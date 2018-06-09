DMD hastası Muhammet tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyor

Muhammet'in babası Burhan Tokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammet'in tedavisi için Türkiye'de şimdiye kadar herhangi bir umut ışığı olmadığını söyledi.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen ve kısmi olarak kollarını hareket ettirebilen Muhammet, dersler dışındaki vaktinin büyük bölümünü ailesinin de desteğiyle evinde bilgisayar ve televizyon karşısında geçirmek zorunda kalıyor.

Tokta, üç yıl sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Eğitim hayatını bir süre fabrikada işçi olarak çalışan babası Burhan Tokta (45) tarafından kucakta okula taşınarak devam ettiren Muhammet, son 3 yıldır evinde gelen özel eğitim öğretmeninden ders alıyor.

Halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "duchenne musküler distrofi" (DMD) nedeniyle 6 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 14 yaşındaki Muhammet Tokta, eğitimine evde devam ediyor.

Aynı hastalıkla mücadele eden ailelerden Hindistan'daki bir klinikte kök hücre nakli yapıldığını öğrendiklerini ve umutlandıklarını ifade eden Tokta, "Türkiye'den yaklaşık 50 hastanın gidip orada tedavi olduğunu öğrendik. Biz de çocuğumuzu tedavi ettirmek için imkanlarımızı seferber edip çocuğumuzu götürmek istiyoruz. Kök hücre tedavisi için maddi imkanlarımız çok kısıtlı onun için eşten, dosttan maddi imkanı olanlardan yardım talebinde bulunduk, yakın çevremizden." diye konuştu.

Tokta, Muhammet'in de kök hücre tedavisiyle iyileşme ihtimalinin olduğunu vurgulayarak, tedavi maliyetinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu öğrendiklerini, şu ana kadar 10 bin lira biriktirebildiklerini belirtti.

Hastalığın tedavisi için destek beklediklerini dile getiren Tokta, "Hindistan'a giden ailelerle görüşüyorum, başarı oranı yüzde 95 ve üzeri. Söylenen bu." ifadelerini kullandı.

