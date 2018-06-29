Ukraynalı şarkıcı Dmitriy Monatik, Antalya'da konser verdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Otel'de sahne alan Monatik, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Monatik, tatil için de gelmeyi düşündüğünü söyledi.

İki saat süren konseri, yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı turist takip etti.

Müzik kariyerine 2000-2006 yılları arasında Lutsk Break Dans Grubu'nda başlayan Monatik, Kruzhit, Vitamin D ve Seychas gibi şarkılarla kendini tanıttı.

