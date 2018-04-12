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Doç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Çardak köyü kırsalında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

Doç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildi

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Çardak köyü kırsalında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır'a getirildi.
Nevşehir'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak köyü yakınlarında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün cenazesi, eşi Nalan Baştürk'ün isteği üzerine Diyarbakır'a getirildi. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla, Bağlar ilçesi Yeniköy mezarlığına getirilen Baştürk'ün cenazesini yakınları karşıladı. Büyük üzüntünün hakim olduğu mezarlıkta Baştürk'ün cenazesi morga alınırken, cenazenin yarın Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Doç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildiDoç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildiDoç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildiDoç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildi

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