Doç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemi

İSTANBUL, (DHA)- KİMYASAL hadım uygulamasının hastanelerde ceza değil tedavi amaçlı yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Erkan Erdem, "Kimyasal hadım uygulaması bu dürtüyü tamamen ortadan kaldırmaz" dedi. Vatandaşlar ise çocuğa cinsel istismar suçlarına karşı getirilicek cezalar; özellikle kimyasal hadım konusunda iki farklı görüşe ayrılmış durumda. Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarını işleyenlere ilişkin kimyasal hadım uygulamasının mecliste getirilme ihtimali vatandaşları da bu uygulamaya karşı ikiye ayırdı. Bazı vatandaşlar bu uygulamanın çözüm olabileceğini düşünürken bazı vatandaşlar da cinsel istismarcılara uygulanacak cezanın daha ağır olması görüşünde. Bu suçu işleyenlere böyle bir uygulama yapılmasını uygun bulanlar ise eğitimle bu suçun daha aza indirgenebileceğini belirtti. Nişantaşı Hastanesi Üroloji Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Erkan Erdem uygulamanın nasıl yapılacağını ve etkilerini anlattı. "BİLİM VE TEKNOLOJİ YERİNE ÇOCUK İSTİSMARINI KONUŞUYORUZ" İki çocuk babası olan Serkan Seferoğlu, kanunun gelmesiyle uygulanmasının farklı şeyler olduğunu söyleyerek uygulama aşamasında sıkıntı olacağını belirtti. Seferoğlu, “Uygulanırsa caydırıcı olur mu bilmiyorum. Bu yüzden bu durum benim canımı çok sıkıyor. Avrupa Birliği aday ülkelerinden olan Türkiye’nin böyle konularla gündeme gelmesi çok üzücü. Bilim ve teknoloji tartışacağımıza böyle şeyler tartışıyoruz” dedi.

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEKSE CAYDIRICI OLABİLİR” Bir çocuk annesi Elif Kaya ise uygulamaya yönelik “Örnek teşkil edecekse caydırıcı olabilir. Benim önerim her zaman eğitim ve insanların bilinçlendirilmesidir” yorumunu yaptı. “KİMYASAL HADIMIN KANUNLAŞTIRILMASI GEREKİR” Kimyasal hadım uygulamasının caydırıcı olabileceğini ancak böyle bir kanunun anayasada yer alıp almaması konusunda tereddüde düştüğünü belirten Hamdusena Yokuş, “Çocuk tecavüzlerinin olduğu bir ülkede yaşamak çokta güzel bir durum değil. Bunun önüne geçilmesi için yapılması gereken bir şeyi doğru buluyorum bir yandan ama medeni bir toplum için gerekli midir? Böyle bir kanun olmaması gerekir toplumun gelişmişlik seviyesi yükselirse, toplum bilinçlendirilirse böyle bir şeye gerek duyulmaz” diye konuştu. “KİMYASAL HADIM BİR ÇÖZÜM DEĞİL” Celal Koçoğlu ise çocuklara yapılan cinsel istismar suçularına oldukça öfkeli. Bu suçluların daha ağır cezalar alması gerektiğini kaydeden Koçoğlu, “Adamı hadım ettiniz adamın sinir sistemi hepten bozulacak kafası beyni bozulacak. Birilerine daha çok saldıracak. Bunun için daha ileri bir çözüm bulmak lazım ama bu bir çözüm değil” ifadelerini kullandı.

Kimyasal hadım uygulamasının hastanelerde ceza değil tedavi amaçlı yapıldığını belirten Doç. Dr. Erkan Erdem, kastrasyon yöntemiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Kişiye dışarıdan 3 ya da 6 aylık periyotlarla verilecek ilaçlarla kişinin testislerinin testosteron üretmesini engelleyerek testosteronun belli bir seviyenin altına inmesi sağlanıyor ve bu seviyenin altına inince kişinin cinsel dürtü ve üreme fonksiyonlarının engellenmesi amaçlanıyor. Periyoduna bağlı olmakla beraber genelde bir ay içerisinde ilacın etkinliği azalmaya başlıyor. O yüzden periyodik uygulamalar gerekiyor bu ilacı ve ara ara da ilacın testosteron seviyesini ölçerek ilacın etkinliğini değerlendirmek gerekiyor.” “KİMYASAL HADIM CİNSEL SALDIRIYI TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAZ” Kimyasal hadım uygulamasının bu dürtüyü tamamen ortadan kaldırmayacağını söyleyen Erdem şöyle konuştu: “Testosteronun cinsel libidoyu arttırması ve cinsel fonksiyonları yerine getirmesi için kanda belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Testosteronun salgılanmasını sağlayan en önemli organda yumurtalık, erkeklerde testisler. Bizim verdiğimiz bu ilaçlarla testisin bu hormonu üretme yeteneği tamamen ortadan kalkıyor. Belli bir seviyeyi geçince de testosteron seviyesi kişide cinsel dürtülerde bir azalma, cinsel fonksiyonlarda ve üreme fonksiyonlarda bir azalma oluyor. Ama bu istek yüzde 100 azalmıyor. Belli bir miktar etkisi oluyor ama bunun karşı cinse ya da varlığa karşı cinsel saldırı yapabilecek seviyenin altında olduğu varsayılıyor ve o yüzden bu tedavi yöntemi konuşuluyor. Ancak bunu kanıtlayacak ya da bilimsel olarak ortaya konulmuş bir veri yok elimizde. Yani 'belli bir seviyenin altında düşünce cinsel saldırı ihtimali tamamen azalıyor' diyemiyoruz. Zaten tedavinin bu kadar gündemde olmasının nedeni de bu. Karşı çıkanlar var, uygulanmasını isteyenler var.”