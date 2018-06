Doç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeli

İSTANBUL, (DHA) - UNHCR verilerine göre savaşlar ve diğer şiddet olayları nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan, göçe zorlanan ve yerinden edilen insanların sayısı son 5 yılda her sene bir öncekine göre artarak dünya çapında yükseliyor ve ağırlıklı olarak da gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Mülteci statüsündeki kişilere haklarının verilmesi gerektiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Kavaklı, "Yaşananlar bireysel dram ya da bölgesel sorunlar değil, insanlık sorunudur. Kimse mülteci olmayı, yerinden edilmeyi tercih etmez" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) tarafından her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesi yayımlanan 'Küresel Eğilimler Raporu' paylaşıldı. Tüm dünya ülkelerinin hesaba katılması durumunda, her gün 44 bin 500 kişinin ya da her 2 saniyede 1 kişinin yerinden edildiği, buna göre mülteci sayısının, yaklaşık 70 milyon olan Tayland nüfusuna ulaştığı açıklandı. Raporda, 2017 yılı itibarıyla 68,5 milyon kişinin yerinden edildiği, bunların 25,4 milyonunun ülkelerindeki çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk eden mültecilerden oluştuğu belirtildi.