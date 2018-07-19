Doç. Dr. Nur Köprülü: 9 milyon Suriyeli yer değiştirdi

Doç. Dr. Köprülü konuşmasında, Arap ayaklanmalarının başladığı 2011 yılından bu yana Suriye’de başlayan iç çatışmaların ülkede ve bölgede yarattığı belirsizlik ortamı ile mültecilerin göçünün hem Akdeniz coğrafyasını hem de Avrupa Birliği’ni tanık olabilecekleri en büyük mülteci sorunu ile karşı karşıya getirdiğini belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’in verdiği rakamlar gözönüne alındığında başta Türkiye olmak üzere Ürdün ve Lübnan’nın çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

LEFKOŞA, (DHA)-YAKIN Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü Suriyeli mülteciler konusunu incelediği “Akdeniz’deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan’daki Suriyeli Mülteciler” konulu çalışmasını Lizbon Üniversitesi'nde gerçekleştirilen “6. Uluslararası Göç Konferansı”nda sundu. Köprülü çalışmasında; 9 milyondan fazla Suriyelinin Mart 2011’de savaşın patlak vermesiyle evlerini terk ederek komşu ülkelere gittiğini veya Suriye içinde yer değiştirmek durumunda kaldığını belirtti.

MÜLTECİ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

9 milyondan fazla Suriyelinin Mart 2011’de savaşın patlak vermesiyle evlerini terk ederek komşu ülkelere gittiğini veya Suriye içinde yer değiştirmek durumunda kaldığını aktaran Doç. Dr. Köprülü UNHCR’a göre, yaklaşık 2,5 milyon kişinin Suriye’den en yakın komşu ülkeleri olan Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’a göç etti, 6.5 milyon kişi ise Suriye içinde yer değiştirdi. Doç. Dr. Köprülü, “Özellikle işsizlik ve ekonomik problemlerle başa çıkmaya çalışan Ürdün’de Arap-İsrail Savaşları sonrası göç eden Filistinliler, ardından 2003 yılında ABD’nin Irak’a müdahalesi ile göç eden Iraklı mültecilerden sonra ülke bu sefer de Suriyeli mültecilere kapısını açmıştır" dedi.

DEĞİŞEN NUFUS YAPISI VE SİYASAL İSTİKRAR İLİŞKİSİ

Köprülü, "Nüfusuna göre dünya ölçeğinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelen Ürdün Krallığı ve Lübnan gibi ülkelerde hali hazırda yaşanan kimlik tartışmaları, ekonomik sorunlar ve Lübnan özelinde siyasi istikrar gibi meseleler mülteci sayısının her geçen gün artmasıyla daha da derinleşiyor” diye konuştu. Lübnan’ın mültecilere yönelik uyguladığı açık kapı politikasının ülkedeki mezhepsel kimliklere dayalı siyasal güç paylaşım modeli nedeni ile sürekli tartışılan bir mesele olduğunun altını çizen Doç. Dr. Nur Köprülü, ülkede değişen nüfus yapısının siyasal istikrar ile ilişkilendirildiği bir noktaya geldiğini de vurguladı.

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