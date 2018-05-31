Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, dolar üzerinden oynanan oyuna karşı birlik çağrısı yaptı

İSTANBUL, (DHA) - Ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin konuğu olan Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, dolar kuru üzerinden Türkiye’ye saldırı olduğunu söyledi. Kurtoğlu "Şu anda 100 dolar 6.5 cente basılıyor ve dünyaya servis ediliyor. Fatma teyze, Muharrem amca 100 dolar kazanacağım diye anasının sütü burnundan geliyor. Onlar mürekkeple ve kağıt parasıyla bu dolarları dünyaya sürüyorlar. Dünyanın en usturuplu dolandırıcılığı yapılıyor” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinin dün akşamki konuğu Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu oldu. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda sahneye çıkan Doç. Dr. Kurtoğlu, “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye” konulu söyleşide çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtoğlu, konuşmasına Batı’nın Allah’ın dini İslam’ın kalemi ve kılıcı olan Müslüman Türk milleti ile tarihi, dini ve ekonomik sebeplerden dolayı hesaplaşma içinde olduğunu belirterek başladı. Geleceğin yakıtı bor madenlerinin yüzde 70’inin, dünyadaki 90 bin ton altın ile platin rezervinin 11 bin tonunun bulunduğu ülkemizde nükleer santral çalışmalarının devem ettiğini ifade eden Kurtoğlu, Türkiye’ye ekonomik saldırılar düzenlendiğini söyledi.