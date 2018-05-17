Doç. Dr. Talha Köse: İsrail bölge aktörlerinin bölünmesinden faydalandı

İSTANBUL, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı müdahaleyi değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, yaşanan gelişmelerin bir sürecin parçası olduğunu ve bu şiddettin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. İsrail'in Filistin kimliğini ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten Doç. Dr. Köse, "İsrail bölge aktörlerinin bölünmesinden faydalandı" dedi.

İsrail'in elinin güçlenmesinin sebeplerini sıralayan Doç. Dr. Köse, "Bu sebeplerinden bir tanesi İsrail'deki aşırı sağ ve Netanyahu hükümetinin görevde olması, onların Filistin meselesine bakış açısı. Bir diğer sebep ise Trump'tır, başka bir gerekçe ise Ortadoğu'daki mevcut dağınıklık durumu. Bu şiddet dalgasının son derece planlı yapıldığı kanaatindeyim. İsrail açısından bir diğer parametre Trump'ın yönetimde olması. Trump'ın neredeyse bütün Ortadoğu siyasetini İsrail eksenli şekillendirdiğini, önceliğinin İsrail'in güvenliği ve çıkarları olduğunu, bütün hamleleri bu çerçevede yaptığını görüyoruz" diye konuştu.