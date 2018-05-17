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Doç. Dr. Talha Köse: İsrail bölge aktörlerinin bölünmesinden faydalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı müdahaleyi değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.

Doç. Dr. Talha Köse: İsrail bölge aktörlerinin bölünmesinden faydalandı

İSTANBUL, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı müdahaleyi değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, yaşanan gelişmelerin bir sürecin parçası olduğunu ve bu şiddettin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. İsrail'in Filistin kimliğini ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten Doç. Dr. Köse, "İsrail bölge aktörlerinin bölünmesinden faydalandı" dedi.

İsrail'in elinin güçlenmesinin sebeplerini sıralayan Doç. Dr. Köse, "Bu sebeplerinden bir tanesi İsrail'deki aşırı sağ ve Netanyahu hükümetinin görevde olması, onların Filistin meselesine bakış açısı. Bir diğer sebep ise Trump'tır, başka bir gerekçe ise Ortadoğu'daki mevcut dağınıklık durumu. Bu şiddet dalgasının son derece planlı yapıldığı kanaatindeyim. İsrail açısından bir diğer parametre Trump'ın yönetimde olması. Trump'ın neredeyse bütün Ortadoğu siyasetini İsrail eksenli şekillendirdiğini, önceliğinin İsrail'in güvenliği ve çıkarları olduğunu, bütün hamleleri bu çerçevede yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

"ORTADOĞU'DAKİ KUTUPLAŞMA İSRAİL İÇİN İDEAL ORTAM OLUŞTURDU"

Ortadoğu'daki kutuplaşmanın İsrail için ideal bir ortam oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Köse, "Suriye savaşı ve İran-Suudi Arabistan gerilimi bağlamında kendi aralarındaki kutuplaşma yine Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan istikrarsızlık; Ortadoğu'da içine kapanma durumunu doğurdu. Bütün bu gelişmeler şiddetin dozunu artırmak açısından İsrail için ideal ortam oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

" MESELE ULUSLARARASI ORTAMA TAŞINMALI "

Bir ülkenin tek başına yaşananların üstesinden gelemeyeceğini, uluslararası arenada bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Doç. Dr. Köse, "Önemli olan geniş bir mutabakatla bu meseleyi uluslararası ortama taşımak. İsrail bölge aktörlerinin bölünmesinden faydalandı. Uluslararası toplum da tepki göstermedi. Mevcut ABD yönetiminin de kendilerine sınırsız destek vermesi İsrail'in elini güçlendirdi. Bölgedeki aktörlerin bir araya gelmesi ve uluslararası aktörlerin bölgede aktif olması meselenin yatışmasında etkili olabilir" dedi.

"İSRAİL FİLİSTİN KİMLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYOR"

"Türkiye, Ortadoğu'da daha kuşatıcı olup, bölge aktörlerini bir araya getirmek misyonunu üstlenebilir" diyen Doç. Dr. Köse, "Trump'ın tavrı devam edecektir. İsrail'in genel amacının ise Filistin mücadelesini tamamen sonlandırmak, Filistin'i tamamen kendi içine çökertmek ve Filistinli kimliğini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. İsrail'in bunu kolay kolay başaracağı kanaatinde değilim. Elbette mücadele devam edecektir. Şu ana kadar ABD İsrail'in yanında yer aldı ama bugüne kadar böyle aşırı bir adım atmamıştı. ABD'nin ana akım düşüncesini yansıtmıyor, aşırı bir adım atıldığı görüşündeyim" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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