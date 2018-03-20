Doç.Dr. Rüştü Güntürkün: Çanakkale ruhunu özledik

Kütahya’nın Simav ilçesinde üniversite öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ’Çanakkale destanı ve Çanakkale ruhu’ anlatıldı. DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Rüştü Güntürkün yaptığı konuşmada, vatan savunması için Çanakkale’ye giden çocuk denecek yaştaki Türk askerinin göstermiş olduğu cesaret örneklerini anlattı.
Simav Meslek Yüksekokulu Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
MYO öğrencisi Doğukan Yılma’nın okuduğu duygu yüklü şiirin ardından, Öğretim Görevlisi Yılmaz Çetiner tarafından Çanakkale konulu bir sunum yapıldı.
Öğrencilerin türkü ve şiir etkinlikleri ile program sona erdi. (MEİ-EFE)
Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum