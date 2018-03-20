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Doç.Dr. Rüştü Güntürkün: Çanakkale ruhunu özledik

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde üniversite öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ’Çanakkale destanı ve Çanakkale ruhu’ anlatıldı.

Doç.Dr. Rüştü Güntürkün: Çanakkale ruhunu özledik

Kütahya’nın Simav ilçesinde üniversite öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ’Çanakkale destanı ve Çanakkale ruhu’ anlatıldı. DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Rüştü Güntürkün yaptığı konuşmada, vatan savunması için Çanakkale’ye giden çocuk denecek yaştaki Türk askerinin göstermiş olduğu cesaret örneklerini anlattı.
Simav Meslek Yüksekokulu Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
MYO öğrencisi Doğukan Yılma’nın okuduğu duygu yüklü şiirin ardından, Öğretim Görevlisi Yılmaz Çetiner tarafından Çanakkale konulu bir sunum yapıldı.
Öğrencilerin türkü ve şiir etkinlikleri ile program sona erdi. (MEİ-EFE)

Doç.Dr. Rüştü Güntürkün: Çanakkale ruhunu özledik

Doç.Dr. Rüştü Güntürkün: Çanakkale ruhunu özledik

Doç.Dr. Rüştü Güntürkün: Çanakkale ruhunu özledik

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