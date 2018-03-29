Dodurga’da çocuk oyun alanı ve zeka oyunları sınıfı hizmete sunuldu

Bozüyük’ün Dodurga Beldesi’nde eğitim veren Dodurga İlkokulu’nda, Zeka Oyunları sınıfı ile Bozüyük Belediyesi tarafından okulun bahçesine yaptırılan oyun alanı, düzenlenen açılış töreni ile öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Açılış törenine Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, “Dodurga İlkokulumuza yapılan bu hizmetlerin açılışını gerçekleştirdiğimiz bu günde, bizleri yalnız bırakmayan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya’ya ve gelen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Dodurga’ya yapılan destek ve yardımların yanı sıra çocuklarımız için yapılan tüm bu yatırımlar için de ayrıca Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim günden itibaren eğitime imkanlarımız çerçevesinde destek oldum. Bu desteklerimize ve hizmetlerimize Allah izin verdikçe devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Kardeş belediyemiz olan Dodurga’nın gelişmesinde ve güzelleşmesinde Selim başkanımızın emeği takdire şayandır. Bizler için önemli olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Okullarda aldıkları eğitimleri en iyi seviyede gerçekleştirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için gereken imkanları sağlamak, bizim öncelikli görevlerimizdendir. Bu vesile ile açılışını gerçekleştirdiğimiz, çocuk oyun alanı ve zeka oyunları sınıfının Dodurga’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde bulunan Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ise, okullara yapılan destekler ve yardımların ne kadar önemli olduğunu belirterek, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’ya teşekkür etti. Protokol üyeleri açılışın ardından okulda bulunan sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet ederken ayrıca okuma yazma öğrenen Dodurgalı kadınları da ziyaret etti.

Öte yandan açılış programının sonunda ise, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, eğitime yapmış oldukları destek ve yardımlar için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’ya teşekkür plaketi takdim etti.