HABER

Doğa harikası Eğrigöl'e fotoğrafçı ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerindeki Eğrigöl, büyük ölçüde korunmuş doğal güzellikleri ve bitki zenginliğiyle, ilkbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarını misafir ediyor - Doğa fotoğrafçısı Sayın: - "Toroslar'ın, Geyik Dağları olarak bilinen bölgesinde bulunan Eğrigöl, çok sevdiğim, bakir, oldukça sulak bir bölgedir. Soğanlı bitkiler, sarı ve farklı renklerde çiğdemler, boylu lale ve sümbüller, gelin tacı dediğimiz ters laleler ile müthiş bir doğa harikası"

Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan Eğrigöl, Toroslar'daki bitki zenginliğine ev sahipliği yapan el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle nisan ayında doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Taşeli Platosu'ndaki 2 bin 200 rakımlı göl, çevresinde yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı ve hemen ilerisinde açık rengarenk çiçekleri ile misafirlerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Yaz aylarında çok sayıda yaylacının da geldiği Eğrigöl, olta balıkçılığı meraklıları ve kampçıların da akınına uğruyor.

Konya'nın Hadim ilçesinden bölgeye gitmek isteyenler, araç yolculuğunun ardından 3-4 saatlik zorlu bir yürüyüş etabıyla Eğrigöl'e ulaşıyor. Göle, Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden gelenlerin de yine 7-8 kilometrelik bir yürüyüşü göze alması gerekiyor.

İlkbaharda karların erimesiyle oluşan bitki çeşitliliği ile dikkati çeken Eğrigöl, farklı renklerdeki çiğdemler, doğal ortamda yetişen kırmızı ve pembe lalelerin yanı sıra çeşitli endemik bitkileri ile biliniyor. Yükseklerde eriyen karlardan beslenen ve kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu eşsiz görüntü, dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile bütünleşiyor.

Hadim, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin oluşturduğu üçgenin ortasında yer alan Eğrigöl'e, Konya'dan gelen fotoğraf tutkunlarından Hasan Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye çok fazla kar yağdığı için yayla yollarının geç açıldığını söyledi.

Seydişehir, Bozkır ve Taşkent ilçelerinden 13 kişilik bir ekiple bölgeye geldiklerini anlatan Sayın, "Buradaki güzellikleri keşfetmek amacıyla aracımızla belirli bir mesafeye kadar gelebildik. Yüksek kar kütlelerinin yolu kapatması nedeniyle 8 kilometrelik yolu yürüyerek Eğrigöl'e ulaştık." dedi.

Karın kalkması ile oluşan güzellikleri görmek ve çiçekleri solmadan fotoğraflamak için zorlu bir yolculuk yaptıklarını dile getiren Sayın, şöyle devam etti:

"Toroslar'ın, Geyik Dağları olarak bilinen bölgesinde bulunan Eğrigöl, çok sevdiğim, bakir, oldukça sulak bir bölgedir. Soğanlı bitkiler, sarı ve farklı renklerde çiğdemler, boylu lale ve sümbüller, gelin tacı dediğimiz ters laleler ile müthiş bir doğa harikası. Eğrigöl, her türlü doğa sporunun yapılabileceği özelliklere sahip. Dağ bisikleti, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık, tırmanma, kayak ve trekking yapılabilecek en güzel doğal harikalarından biridir. Mutlaka koruma altına alınması lazım. Bir tabiat parkı olarak değerlendirilebilir. Bu güzelliği herkesin görmesini isterim."

- Ünal: "Tabiat parkı olarak korunması gerekir"

Seydişehir'den geziye katılan Mustafa Ünal da her ilkbaharda, yaklaşık 200 kilometre mesafeden bölgedeki güzelliklerin fotoğraflarını çektiklerini ifade etti.

Eğrigöl ve çevresine herkesin sahip çıkması gerektiğini, zaman zaman bölgede rastgele bırakılmış çöpler görünce üzüldüklerini vurgulayan Ünal, "Buraya gelen herkes bu doğa harikasını daha güzel kullanmalı. Bu bölgenin tabiat parkı olarak korunması gerekir." diye konuştu.

Özcan Doğan ise uzun bir süredir Eğrigöl'ü fotoğraflamayı hayal ettiğini, zorlu bir yolculuğun ardından ekip arkadaşları ile bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Burası harika bir bölge" diyen Özcan, "Buradaki kardelenler ve çiğdemleri gördükten sonra insan ayrılmak istemiyor. Biraz zahmetli bir gezi oldu ama değdi. Karda yürümek, kar pekmezleyip yemek harikaydı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisiBaşbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa Eğrigöl endemik bitki fotoğraf tutkunları Hasan Sayın toroslar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.