Doğa harikası Eğrigöl'e fotoğrafçı ilgisi

Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan Eğrigöl, Toroslar'daki bitki zenginliğine ev sahipliği yapan el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle nisan ayında doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Taşeli Platosu'ndaki 2 bin 200 rakımlı göl, çevresinde yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı ve hemen ilerisinde açık rengarenk çiçekleri ile misafirlerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Yaz aylarında çok sayıda yaylacının da geldiği Eğrigöl, olta balıkçılığı meraklıları ve kampçıların da akınına uğruyor.

Konya'nın Hadim ilçesinden bölgeye gitmek isteyenler, araç yolculuğunun ardından 3-4 saatlik zorlu bir yürüyüş etabıyla Eğrigöl'e ulaşıyor. Göle, Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden gelenlerin de yine 7-8 kilometrelik bir yürüyüşü göze alması gerekiyor.

İlkbaharda karların erimesiyle oluşan bitki çeşitliliği ile dikkati çeken Eğrigöl, farklı renklerdeki çiğdemler, doğal ortamda yetişen kırmızı ve pembe lalelerin yanı sıra çeşitli endemik bitkileri ile biliniyor. Yükseklerde eriyen karlardan beslenen ve kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu eşsiz görüntü, dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile bütünleşiyor.