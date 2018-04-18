Doğa harikası şelale ile yöresel yemekleri buluşturdular

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde, "42. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler çerçevesinde yöresel yemek yarışması, kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyüleyen Girlevik Şelalesi'nde yapıldı.
"Ana yemek", "çorba" ve "tatlı" kategorilerindeki yarışmaya aşçılar, ev hanımları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 30 kişi katıldı.
Jürinin elemesinin ardından finallere kalan 6 yarışmacı, yemeklerini jüri huzurunda andezit taşından yapılan taş ocakları ve güveçlerin içinde yaptı.
Etkinliğe katılarak stantları gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş da yaprak sarması ile yarışmaya katılan yarışmacıların bulunduğu stantta yaprak sararak hünerini sergiledi.
Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası kapsamında etkinliklerin devam ettiğini belirterek, "Çağlayan beldesinde güzel Girlevik Şelalesi'nin yanında finale kalan 6 aşçımızın yöresel yemek yarışması var. Kasefe tatlısından yaprak sarmasına, ekşiliden kesme çorbasına kadar çok güzel işler çıkarmış arkadaşlarımız, hepsini tek tek gördüm. Damak yaran lezzetler çıkacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.
Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, doğal güzelliğe önem verdikleri için yemek yarışmasını Girlevik Şelalesi'nde yaptıklarını anlattı.
Yemeklerin de doğal ateşte pişirildiğini söyleyen Heb, şunları kaydetti:
"Aşçılardan, yemeklerini taş ocaklardaki doğal ateşlerde yapmasını istedik. Tüp ateşine alışan aşçılarımız için biraz zor oldu ama başardılar. Bu yıl özellikle eski alışkanlıklardan bir şeyler olsun istedik ve aşçılarımıza yemekleri güveçte yapmasını istedik. Olayı biraz daha zorlaştırmak adına normal tencereye büyük tencereye alışmış olan aşçılarımız küçük güveçleri görünce bir anda şok yaşadılar ama çok lezzetli ürünler çıktı."
Yarışmada jüri, ana yemek, çorba ve tatlı kategorilerinde finale kalan 6 yarışmacıyı birinci ilan etti.
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum