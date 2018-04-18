Doğa harikası şelale ile yöresel yemekleri buluşturdular

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde, "42. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler çerçevesinde yöresel yemek yarışması, kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyüleyen Girlevik Şelalesi'nde yapıldı.

"Ana yemek", "çorba" ve "tatlı" kategorilerindeki yarışmaya aşçılar, ev hanımları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 30 kişi katıldı.

Jürinin elemesinin ardından finallere kalan 6 yarışmacı, yemeklerini jüri huzurunda andezit taşından yapılan taş ocakları ve güveçlerin içinde yaptı.

Etkinliğe katılarak stantları gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş da yaprak sarması ile yarışmaya katılan yarışmacıların bulunduğu stantta yaprak sararak hünerini sergiledi.

Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası kapsamında etkinliklerin devam ettiğini belirterek, "Çağlayan beldesinde güzel Girlevik Şelalesi'nin yanında finale kalan 6 aşçımızın yöresel yemek yarışması var. Kasefe tatlısından yaprak sarmasına, ekşiliden kesme çorbasına kadar çok güzel işler çıkarmış arkadaşlarımız, hepsini tek tek gördüm. Damak yaran lezzetler çıkacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.