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Doğa harikası şelale ile yöresel yemekleri buluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Turizm Haftası dolayısıyla Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki doğa harikası Girlevik Şelalesi manzarası eşliğinde yöresel yemek yarışması düzenlendi - Yarışmada stantları gezen Erzincan Valisi Arslantaş, yaprak sararak hünerini gösterdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde, "42. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler çerçevesinde yöresel yemek yarışması, kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyüleyen Girlevik Şelalesi'nde yapıldı.

"Ana yemek", "çorba" ve "tatlı" kategorilerindeki yarışmaya aşçılar, ev hanımları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 30 kişi katıldı.

Jürinin elemesinin ardından finallere kalan 6 yarışmacı, yemeklerini jüri huzurunda andezit taşından yapılan taş ocakları ve güveçlerin içinde yaptı.

Etkinliğe katılarak stantları gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş da yaprak sarması ile yarışmaya katılan yarışmacıların bulunduğu stantta yaprak sararak hünerini sergiledi.

Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası kapsamında etkinliklerin devam ettiğini belirterek, "Çağlayan beldesinde güzel Girlevik Şelalesi'nin yanında finale kalan 6 aşçımızın yöresel yemek yarışması var. Kasefe tatlısından yaprak sarmasına, ekşiliden kesme çorbasına kadar çok güzel işler çıkarmış arkadaşlarımız, hepsini tek tek gördüm. Damak yaran lezzetler çıkacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, doğal güzelliğe önem verdikleri için yemek yarışmasını Girlevik Şelalesi'nde yaptıklarını anlattı.

Yemeklerin de doğal ateşte pişirildiğini söyleyen Heb, şunları kaydetti:

"Aşçılardan, yemeklerini taş ocaklardaki doğal ateşlerde yapmasını istedik. Tüp ateşine alışan aşçılarımız için biraz zor oldu ama başardılar. Bu yıl özellikle eski alışkanlıklardan bir şeyler olsun istedik ve aşçılarımıza yemekleri güveçte yapmasını istedik. Olayı biraz daha zorlaştırmak adına normal tencereye büyük tencereye alışmış olan aşçılarımız küçük güveçleri görünce bir anda şok yaşadılar ama çok lezzetli ürünler çıktı."

Yarışmada jüri, ana yemek, çorba ve tatlı kategorilerinde finale kalan 6 yarışmacıyı birinci ilan etti.

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Çağlayan Erzincan Girlevik Şelalesi Kültür ve Turizm Haftası yemek yarışması

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