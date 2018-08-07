HABER

Doğa parkındaki emulara özel ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki bir devekuşu türü olan emular yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Güney Amerika'da yaşayan sevimli ve narin görünüşlü lama yavruları da ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki bir devekuşu türü olan emular, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yıllık ortalama 800 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 130 türden yaklaşık 1500 hayvan bulunuyor.

Her geçen yıl tür sayısını artıran, farklı ülkelere özgü hayvanları bünyesinde barındıran hayvanat bahçesine, Eskişehir'den 3 dişi emu getirildi. Devekuşu grubundan olan emularda, üreme çalışmaları başlatıldı.

Emular, tüyleri ve süs objesi olarak kullanılan özel mavi yumurtalarıyla dikkati çekiyor.

- Sevimli ve narin görünüşlü ama yaklaşırsanız tükürüyor

Hayvanat bahçesinin sakinlerinden sevimli ve narin görünüşlü lamalar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Güney Amerika'da yaşayan hörgüçsüz dört deve türünden biri olan lamalar, fazla yaklaşıldığında ise tükürmeleriyle biliniyor. Lamalar, yeni doğan yavrularıyla sergiledikleri oyunlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Havaların sıcak olduğu dönemlerde ise lamalar, fıskiyelerle serinletiliyor.

Hayvanat bahçesinin diğer bir gözdesi ise bir vatandaş tarafından bağışlanan ve "nehir sıçanı" olarak bilinen bir kemirgen türü koypu. Yaşam alanı Güney Amerika olan koypu, yaklaşık 8 aydır hayvanat bahçesinde bulunuyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koypunun suyla oynamayı çok sevdiğini ve ziyaretçilerine havuzda gösteriler yaptığını dile getirdi.

"Yüzmesi ziyaretçilerimizin hoşuna gidiyor, güzel bir şov yapıyor. Kemirgen ama çok sevimli bir hayvan." diyen Arsun, bu dönemde hayvanat bahçesine yeni üyelerin katıldığını ve özellikle geyik gruplarında yoğun bir doğum süreci yaşandığını söyledi.

Lamalarda, kurtlarda, sırtlanda yeni yavruların olduğunu anlatan Arsun, Eskişehir'den gelen emulardan da yakın zamanda yavrular beklediklerini belirtti.

Farklı hayvanat bahçelerinden de yeni türleri haneye dahil ettiklerini anlatan Arsun, 130 türden yaklaşık 1500 hayvana sahip olduklarını aktardı. Çok geniş, ayrıcalıklı, çok özel türlere ev sahipliği yapan bir hayvanat bahçesi olduklarını belirten Arsun, "Rusya, Almanya ve Ortadoğu başta olmak üzere yılda ortalama 800 bin yerli ve yabancı turist, hayvanlarımızı ziyaret ediyor. Bu sayıyı bir milyona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandıEn hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildiSinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emu geyik hayvanat bahçesi lama Nehir sıçanı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.