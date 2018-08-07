Doğa parkındaki emulara özel ilgi

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki bir devekuşu türü olan emular, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yıllık ortalama 800 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 130 türden yaklaşık 1500 hayvan bulunuyor.
Her geçen yıl tür sayısını artıran, farklı ülkelere özgü hayvanları bünyesinde barındıran hayvanat bahçesine, Eskişehir'den 3 dişi emu getirildi. Devekuşu grubundan olan emularda, üreme çalışmaları başlatıldı.
Emular, tüyleri ve süs objesi olarak kullanılan özel mavi yumurtalarıyla dikkati çekiyor.
- Sevimli ve narin görünüşlü ama yaklaşırsanız tükürüyor
Hayvanat bahçesinin sakinlerinden sevimli ve narin görünüşlü lamalar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Güney Amerika'da yaşayan hörgüçsüz dört deve türünden biri olan lamalar, fazla yaklaşıldığında ise tükürmeleriyle biliniyor. Lamalar, yeni doğan yavrularıyla sergiledikleri oyunlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Havaların sıcak olduğu dönemlerde ise lamalar, fıskiyelerle serinletiliyor.
Hayvanat bahçesinin diğer bir gözdesi ise bir vatandaş tarafından bağışlanan ve "nehir sıçanı" olarak bilinen bir kemirgen türü koypu. Yaşam alanı Güney Amerika olan koypu, yaklaşık 8 aydır hayvanat bahçesinde bulunuyor.
Antalya Hayvanat Bahçesi Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koypunun suyla oynamayı çok sevdiğini ve ziyaretçilerine havuzda gösteriler yaptığını dile getirdi.
"Yüzmesi ziyaretçilerimizin hoşuna gidiyor, güzel bir şov yapıyor. Kemirgen ama çok sevimli bir hayvan." diyen Arsun, bu dönemde hayvanat bahçesine yeni üyelerin katıldığını ve özellikle geyik gruplarında yoğun bir doğum süreci yaşandığını söyledi.
Lamalarda, kurtlarda, sırtlanda yeni yavruların olduğunu anlatan Arsun, Eskişehir'den gelen emulardan da yakın zamanda yavrular beklediklerini belirtti.
Farklı hayvanat bahçelerinden de yeni türleri haneye dahil ettiklerini anlatan Arsun, 130 türden yaklaşık 1500 hayvana sahip olduklarını aktardı. Çok geniş, ayrıcalıklı, çok özel türlere ev sahipliği yapan bir hayvanat bahçesi olduklarını belirten Arsun, "Rusya, Almanya ve Ortadoğu başta olmak üzere yılda ortalama 800 bin yerli ve yabancı turist, hayvanlarımızı ziyaret ediyor. Bu sayıyı bir milyona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
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