Doğa sınıfında karnelerini alıp kümesteki ördeklere koştular

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Kızık köyündeki Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde oluşturdukları 'doğa sınıfı'nda karnelerini aldı, törenin ardından ise bahçeye kurdukları kümeslerdeki tavuk ve ördekleri besledi. Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Gönen, fen bilimleri öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve matematik öğretmeni Salih Yıldız eşliğinde okulun bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi ders araç ve gereçleri koyarak 'doğa sınıfı' oluşturdu. Sıcak günlerde derslerini bu burada işleyen öğrenciler, teneffüs ve boş zamanlarında ise yine okul bahçesinde kurdukları kümesteki tavuk ve ördeklerin bakımını üstlendi. Öğrenciler eğitim öğretim yılının bitmesi dolayısıyla düzenlenen törenle karnelerini 'doğa sınıfı'nda aldı. Karneleri alan öğrenciler, daha bahçedeki kümeslere koştu. Öğrenciler, yaz tatili boyunca kitap okuyacaklarının kümesteki hayvanlara bakacaklarını söyledi. Okul önünde öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler tatile girdi. DERSLER BAŞARILI GEÇTİ Öğretmenlerden Hatice Talay, Karnelerimizi 'doğa dersliğinde' verdik. Okul kapandı ama, okul öğrencilerimiz için oyun alanı. Onlar boş zamanında burada oyunlarını oynamaya devam edecek. Hayvanlara da bakmaya devam edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Doğa dersliğinde de dersler çok zevkli geçti. Başarılı olduğunu hissettik dedi. Öğrencilerden Hasan Hüseyin Türker ise Doğa sınıfında karnemizi aldık. Kümes hayvanlarımızı bakıyoruz. Yazında tatilde de bakacağız dedi. Fen Bilimleri öğretmeni Ahmet Çatalpınar da Kümesimizde tavuk ve ördek vardı. Bıldırcın da ekledik. Bıldırcınlarda yumurtlamaya başladı. Çoğaltmayı düşünüyoruz. Bazı öğrencilerimiz tatil boyunca hayvanları bakacak. Okulumuzun hizmetlileri de zaten her gün okulda olacak diye konuştu.



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