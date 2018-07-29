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Doğadan 3 günde 30 ton çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kastamonu'da başlatılan proje kapsamında mesire alanlarından 3 günde 30 ton çöp toplandı -Belediye Başkanı Tahsin Babaş: "El ele omuz omuza Kastamonu'muzu temizliyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz"

Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılan "Kastamonu'muzu temizliyoruz" projesi kapsamında mesire alanlarından 3 günde 30 ton çöp toplandı.

Mesire alanları ve ormanlarda gelişi güzel atılan çöplerin hem doğaya hem de civarda hayvancılık yapan köylülere zarar vermesi nedeniyle Temizlik İşleri ile Park ve Bahçe ekipleri başlatılan proje dahilinde mesire alanlarında ve ormanlık alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti il teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Kadı Dağı mevkisinde çöp topladı.

Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üç gün içinde ekiplerimizle yaptığı çalışmalar doğrultusunda doğamızı 30 ton çöpten arındırdık. El ele omuz omuza Kastamonu'muzu temizliyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz." dedi.

Temizliğin en hassas noktalardan birisi olduğunu kaydeden Babaş, şunları dile getirdi:

"Şehir merkezimizde en ufak bir sıkıntı çıkmıyor. Kastamonu mahalleleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle gerçekten temiz bir şehir. Orman ve mesire alanlarımızda gelişi güzel atılmış çöpler olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk projelerimizden birini daha hayata geçirmiş olduk. Çalışmaya başladığımızda yakın köylerde oturan vatandaşlarımız bizlere ulaştı. Yapılan çalışmadan bir hayli memnun olduklarını, atılan çöplerin hayvanlarını hasta ettiğini dile getirdiler. Bizler de bundan memnuniyet duyduk. Bizler Kastamonu'muz için, milletimiz için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız temizlediğimiz bu alanlarda piknik yaparken artık daha dikkatli ve daha hassas olacaklardır. Hemşehrilerimiz yapılan hizmetin değerini ve kıymetini her zaman bilmiştir. "

Babaş, hayata geçirilen projeler dahilinde 2017 yılında 1.5 ton atık pil, 2 bin 199 ton kağıt - karton, 540 ton plastik, 14 ton metal, 350 kilogram cam atığı, 22 ton bitkisel atık yağ, 8 ton atık motor yağının toplandığını kaydetti.

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