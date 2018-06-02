Erkek makyajı üzerine çalışmalar yapan, birçok sosyal proje ile defilelerde yer alan Denel, 6 Haziran'a kadar Barcelona'da devam edecek 2018 American Crew All Star Challenge büyük finale katılacak Türk kuaförün belirlenmesi için yapılan ve ülke genelinden 97 kişinin katıldığı yarışmada birincilik elde etti.

İnegöl'de kuaförlük yapan 32 yaşındaki Mehmet Ali Denel, 14 yaşında başladığı mesleğini sürekli geliştirirken, ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalara da katıldı. İlk olarak 2011 yılında "Yeşil Bursa Saç Festivali" kapsamında düzenlenen yarışmada birinci seçilen Denel, 2016'daki Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonunun gerçekleştirdiği milli takım yarışmasında ise erkek saç kesiminde birinci oldu.

- Modellerinde doğadan esinleniyor

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Milli Takımı Üyesi Denel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta edinmeye başladığı mesleki tecrübesini sürekli geliştirip yenilediğini, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak bunu ispatlamaya çalıştığını söyledi.

Yarışmaların mesleğin gelişimi adına da önemli olduğuna dikkati çeken Denel, şöyle konuştu:

"İspanya'nın Barcelona kentinde 6 Haziran'a kadar devam edecek dünyanın en önemli erkek bakım ve stil yarışması American Crew All Star Challenge'ta Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye bu yarışmaya 10 yıldan bu yana katılıyor. Farklı meslektaşlarım bu yarışmada bulundu. American Crew All Star Challenge'ta Türkiye'yi temsil edecek kişinin belirlenmesi adına Türkiye'de yapılan ve 97 kuaförün katıldığı yarışmada birincilik elde ettim. Bu birincilik beni İspanya'ya götürüyor. 70 ülkenin sadece 15'i büyük finalde yer alacak. Biz de büyük finale çıkmaya hak kazandık. Türkiye'de bu ilk oldu. Yani büyük finale çıkan ilk ben oluyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Denel, saç modellerini doğadan esinlenerek tasarladığını ifade ederek, "Belli bir modele takılıp kalmıyorum. Genelde doğa, hayvan ve bitkilerden ilham alıyorum. Bir ağacın yaprakları, bana bir saçı hatırlatıp, çalışırken çok farklı bir detayı yakalamama, yılan pulları da farklı bir tasarım yakalamama vesile oluyor. Aslında biz kuaförlerin doğada ilham alabileceğim çok konu var." değerlendirmesinde bulundu.

