Doğal yaşam kameralara takıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Samsun'daki doğal yaşamı görüntüledi.
Bölge Müdürlüğü personeli, teknik aletlerle Samsun'daki doğal yaşamı kayıt altına alıyor.
Yaban domuzu, vaşak, tilki, kurt, kızıl geyik, karaca ve çakalın doğal ortamdaki yaşamları, görüntü ve fotoğraf karelerine yansıdı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğüne bağlı 5 ilde sürekli doğal yaşamı takip ettiklerini söyledi.
Samsun'un Kunduz ormanlarının doğal yaşam alanı anlamında oldukça zengin olduğuna işaret eden Terzioğlu, şunları ifade etti:
"Personelimiz teknik ve teknolojik aletlerle sürekli doğal yaşamı fotoğraf ve görüntülemektedir. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunmasına rağmen vaşak, Kunduz ormanlarında ilk kez görüntülenerek kayıtlara girdi. Bunun yanı sıra başka hayvanların da doğal yaşamları görüntülere yansıdı." dedi.
Terzioğlu, insanların yaban hayvanlarının doğal yaşamlarına müdahale etmemesi gerektiğini kaydetti.
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