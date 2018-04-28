HABER

Doğal Yaşam Parkı'nın minik üyeleri ilgi odağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

İZMİR Doğal Yaşam Parkı ailesi, bahar ayında dünyaya gelen yavrularla birlikte biraz daha büyüdü.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı ailesi, bahar ayında dünyaya gelen yavrularla birlikte biraz daha büyüdü. Midilli, lemur ve mara türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 130 türde bin 500'ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Kısa süre önce dünyaya gelen sevimli mara ve lemurlar ile Midilli atı, parka gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Minik Midilli atı, tavşana benzeyen uzun kulak ve bacaklarıyla fark edilen 8 üyeli mara ailesinin 2 güzel yavrusu ve yeni doğan lemurların barınakları, özellikle çocukların akınına uğruyor.

Güzel havayı fırsat bilip Doğal Yaşam Parkı'na ziyarete gelen 6 yaşındaki Nil Abalıoğlu ve 2.5 yaşındaki İlda Zamahay, lemurları elleriyle besleme fırsatı buldu. Hayatında ilk kez lemur gördüğünü söyleyen küçük Nil, "Kendimi Madagaskar filminde gibi hissediyorum. Lemurları beslemek inanılmaz heyecanlı; sürekli etrafımı sarıyorlar" dedi. 2.5 yaşındaki İlda ise annesinin kucağından inmeyen yavru lemurlara şarkı söyleyip, onlarla sohbet etti.

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklamasıErdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması
PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.