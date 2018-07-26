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Doğal Yaşam'da 'doğal' çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki bitki türlerini korumak için doğal mücadele yöntemlerini uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil örtüye zarar veren canlılar için alana yararlı böcekler saldı.

Doğal Yaşam'da 'doğal' çözüm

İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki bitki türlerini korumak için doğal mücadele yöntemlerini uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil örtüye zarar veren canlılar için alana yararlı böcekler saldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sasalı'daki 425 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan İzmir Doğal Yaşam Parkı, zararlılarla mücadelede uyguladığı doğal yöntemlerle dikkat çekiyor. 130 türde 1500 hayvanın yanı sıra, yüzlerce farklı bitki türüne evsahipliği yapan Park'ta, bitkilere zarar veren canlılarla mücadeleyi alan içerisinde kimyasal ilaç kullanmadan sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, organik tarımda ruhsatlı ilaçları tercih ediyor ve biyolojik mücadele metotlarından faydalanıyor.
Bu yöntemlerden birini geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren İzmir Doğal Yaşam Parkı uzmanları, bitkilerde bulunan yaprak biti (aphis spp.) zararlısı için 3 bin 400 adet uğur böceğini (Coccinella septempunctata) alana bıraktı. Yaprak bitleri ile beslenen her bir uğur böceğinin yaşamı boyunca yaklaşık 130 bin yaprak biti yediğini belirten uzmanlar, ayrıca 2 bin metrekarelik tropik merkezdeki 55 çeşit tropik bitkinin korunması ve bitkilerde bulunan unlu bit zararlısı için, 2 bin adet parazitoid unlu bit arısı (Leptomastix dactylopii) ve 2 bin adet predatör biyoavcı (Cryptoleamous montrozieri) böceğinin tropik merkez içerisine salındığı bilgisini verdi.

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Doğal Yaşam'da 'doğal' çözümDoğal Yaşam'da 'doğal' çözümDoğal Yaşam'da 'doğal' çözümDoğal Yaşam'da 'doğal' çözüm

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