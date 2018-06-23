DOĞAN HABER AJANSI'NIN ADI DEĞİŞTİ

İstanbul DHA

Doğan Haber Ajansı’nın adı "Demirören Haber Ajansı" oldu.

Haber ajansının logosu ise aynı kaldı. Türkiye genelinde 34 bürosu bulunan DHA, 81 ilde ve yüzlerce ilçede örgütlü olmanın yanı sıra yurt dışından da haber, fotoğraf ve görüntü servisi yapıyor.

