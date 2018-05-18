Doğan Medya'da devir-teslim tamamlandı! İşte Erdoğan Demirören'in ilk mesajı

“Ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış bir insan olarak 1965 yılında Hürriyet Gazete ve Dağıtım Şirketi’nin Simavi ailesiyle birlikte ortaklarından biri sıfatıyla diyorum ki: Bu gün de Hürriyet Türkiye’nin birliği ve beraberliği, Türk halkının huzuru için üzerine düşen görevi yerine getirme gayreti içinde olmaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Demirören, “Siyaseti dizayn etmeyi bırakması gereken medya günümüz gençliğini gelecek kuşaklara hazırlamalı ve bilgi ile donatmalıdır...” mesajını paylaştı.

“Tavır gazeteciliğinin sona erdiği bir dünyada artık medya bilgi dağıtımının ve paylaşımının kaleleri olmak zorundadır” açıklamasında bulunan Demirören, “Tüm farklılıklara seslenmesi gereken medya hepsini sayfalarında ve ekranlarda ülke adına birleştirmeli ve kutuplaştırmadan uzak durmalı” tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan Demirören’in Hürriyet gazetesinde yayımlanan mesajı şöyle:

“Türkiye’nin 1945-1950 yılları arasında yaşadığı demokrasiye ve çok partili hayata geçiş çabaları beraberinde birçok alanda olduğu gibi basın sektöründe de yeni solukların ortaya çıkmasına yol açtı.