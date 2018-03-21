Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Doğan medya grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda da anlaştı. İHA'da yer alan habere göre, anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar...

Dğan Medya Grubu'nun, satışla ilgili kısa sürede KAP'a açıklama yapacağı öğrenildi.

Öte yandan bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu öne sürülüyor.

ARALARINDA HÜRRİYET DE VAR

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşlar şöyleydi:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

HİSSELER SERT YÜKSELDİ



Öte yandan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılacağı yönündeki haberler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri sert yükseldi.

Saat 16:15 itibariyle Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Doğan Gazetecilik payları yüzde 19.79 primle 3,39, Doğan Burda payları ise yüzde 18,73 artışla 3,93 lira seviyesinde yer aldı.