HABER

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en ünlü medya gruplarından Doğan Medya Grubu'nun Demirören grubuna satıldığı iddia edildi. Gündemi sarsan iddianın yayılmasının ardından herkes 'Doğan medya kaç paraya satıldı, Hürriyet satıldı mı?' sorularının cevabını aramaya koyuldu. Doğan Medya Grubu'nun bünyesinde yer alan kuruluşların içinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk de var. Peki Doğan medya kaç paraya satıldı. İşte Doğan Medya Grubu ve Hürriyet ile ilgili tüm detaylar...

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Doğan medya grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda da anlaştı. İHA'da yer alan habere göre, anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar...

Dğan Medya Grubu'nun, satışla ilgili kısa sürede KAP'a açıklama yapacağı öğrenildi.

Öte yandan bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu öne sürülüyor.

ARALARINDA HÜRRİYET DE VAR

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşlar şöyleydi:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Öte yandan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılacağı yönündeki haberler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri sert yükseldi.

Saat 16:15 itibariyle Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Doğan Gazetecilik payları yüzde 19.79 primle 3,39, Doğan Burda payları ise yüzde 18,73 artışla 3,93 lira seviyesinde yer aldı.

O buluşmada alınan Erdoğan kararıO buluşmada alınan Erdoğan kararı
Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyorKraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğan Medya doğan medya grubu satıldı doğan medya grubu kime satıldı hurriyet hürriyet satıldı mı doğan grubu kaç paraya satıldı

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 47 yorum
ARTIK HÜKÜMET LEHİNE KONUŞACAK SADECE SÖZCÜ VAR :) YAZIKLAR OLSUN
ve basin ayagi tamamen ele gecirilir.milletimizie gecmis olsun...
iktidara bir grup daha katıldı,şimdi dolar 15 te olsa ekonomi çökmez süper görünür yine
Aha da yandaş tüpçüler almış vay memleketin haline vay
hayırlara vesile olur inşallah
FOKS VE SÖZCÜYE SAHİP ÇIKILMALI......
Oldu olacak bütün kanalların adı RTE TV olsun ama bazı kanallarda koyun belgeseli olsun Padişahım çok yaşa diyen koyunlar nasıl fikir
hadi sizede geçmiş olsun.. bir çok terörist yandaşı çalışanınız işsiz kalacak ;)
Ulkede muhalifte kalmayacak yani. Her şey tam istedikleri gibi gidiyor. Hakkımızda hayırlısı...
zaten satılıktı !!
zaten satılmışlardı satılmış kalemler inşallah vatana millete hayırlı haberlerin çıkmasına el ayak olurlar
Zaten satılıktı...
Bütün medya ampül olsun. Tek renk varken ne gerek vardı Doğan'a moğana...
Yarım havuzdu tam havuz olacaklar. Allah sahiplerine Sözcüyü sattırmasın. Aksi halde bu ülkede tarafsız ve doğru haber alma kaynağı bulamayacağız.
Söylesen olmuyor sussan gönül razı değil
haaaahhh tamam şimdi herşey bitti ...
Bir imparatorluğun çöküşü
aydın doğan paraları yemeye karar verdi herhalde işi bırakıp malum yaşıda ilerledi
Dayanamadılar daha fazla.
Egemen güce boyun eyiş. muhalif medya bırakmayana kadar devam.
Medya kaldımı ki ?
1990-2000 li yıllar ne çektirmişti hükümete, ne götürmüştü ama, hala kalıntıları bunlar...
zaten satılmış bir medyaydi değişen birşey yok
param olsa sözcüyü alır kapatırım
Hayırlı İşler...
Fox Haber var bosverin bunlari
Doğan Medya'dan yeni kanallar bekliyoruz.
Memlekette me me me cok oldugu icin .sunu anladim yalanlar zekayi yenebilirmis
Bu Aldığımız TV leri iade edebilirmiyiz. Artık tv izlemek kadar saçma birşey olamaz heralde.
kayyumlancaktı hissi varmıydı onu sırmsk lazım
mebur kalmasa satmazdı. baktı diş geçiremiyorlar reisin yıllarca fetö bi açığını bulamadı. yeter artık dediler. yusus yusuf çekmektense satmak daha iyi. vatana millete hayırlı olur imşallah.
Sabahtan beri mesajlar niye yayınlanmıyor belli oldu
ve birilerinin çöküşü
Yani saraya yakın bir işadamı doğanı alarak saray propagandası yapan kanal sayısını arttırmış oldu.
vay arkadaş
hayırlı olsun memlekete kim alırsa alsın aydın doğandan daha iyidir.
Uyumaya devam
çok güzel haber, vatanperver birinde olmadi daha hayirli
İSABETLİ BİR KARAR. DEĞERİ SIFIRLANMADAN ELDEN ÇIKARMIŞ .
satılmış medya :d
Diğer Haberler
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.