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Doğan Medya'yı işgal davasında istenen cezalar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 12:48 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'ı işgal etmeye çalışan darbeciler için istenen cezalar belli oldu.

Doğan Medya'yı işgal davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün Doğan Medya'yı işgal girişimi davasında savcı, 3 rütbeli eski askere "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan ise 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, 16 sanığın ise beraatini istedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doğan Medya işgal girişimi "anayasayı ihlal"

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