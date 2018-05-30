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Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe’nin görevine son verildi. Öte yandan Demirören Grubu'nun Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı da aldığı bildirildi

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Kanal D Ana Haber’de Mehmet Ali Birand’ın ölümünden sonra anchormanlik koltuğuna oturan Cebe, Ahmet Hakan’ın gelişinin ardından geçen yılın mayıs ayında Doğan Tv’nin Washington temsilcisi olmuştu.

POZİSYONA YENİ ATAMA OLMAYACAK

Medyaradar’ın haberine göre, Demirören Grubu’nun son olarak Serdar Cebe’nin yürüttüğü Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldığı, Cebe’den sonra yeni bir atamanın yapılmayacağı öğrenildi.

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BİRÇOK İSİM İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Şimdiye dek CNN Türk’ten ekonomi müdürü Ebru Baki, haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, editör Alişer Delek, ‘Afiş’ programının sunucucu Aslı Öymen, ‘cnnturk.com.tr’ yayın yönetmeni Umut Alphan, haber programları müdürü Cansel Poyraz, sunucu Duygu Demirdağ, ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarılmıştı.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt’un CNN Türk’teki görevleri de son bulmuştu.

Kanal D’de ise daire başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan, program direktörü Özgül Apaçe, ‘Günaydın Türkiye ’programının sunucusu Murat Güloğlu ve genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevine son verilmişti.

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Serdar Cebe Dogan TV demirören grubu Washington Temsilciliği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ORASI YAHUDİNİN KALESİYDİ KALE ELE GEÇİRİLDİ !! SIRA DİĞER MEVZİLERDE DÜŞMAN 70-100 YILDIR YAVAŞ YAVAŞ ELE GEÇİRMİŞTİ ÜLKEYİ !
yalamada yaramadı gıdıyorlar tek tek eeee bu işler boyledır
Tüpçü kıyak kredi ile Doğan Medyayı eline geçirdi ama Hürriyet ve posta gazeteleri günlük tirajı dibe vurdu.Şayet AKP kazanamazsa ilerde işi çok zor.
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