Doğanbey Adası'na jeotermal kaynak için ÇED izni verildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, halk arasında Kanlı Ada olarak bilinen Doğanbey Adası'nda, bir firmaya jeotermal kaynak araması için izin çıktı. 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararı verilen proje kapsamında firma, adada 3 noktada sondaj çalışması yapacak. Firma, 1'inci derece deprem bölgesinde yer alan faaliyet sahasında, depremle ilgili gerekli tüm önlemlerin alınacağına dair taahhütte bulundu.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde, denizin ortasında yer alan Doğanbey Adası'na jeotermal kaynak aramak için İzmir Valiliği tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Sığ sondaj ile jeotermal kaynak araması yapacak olan firma, Kanlı Ada olarak da bilinen adada, sondaj çalışması yapmak için 3 alan belirledi. Şirket, 138,14 hektarlık ruhsat alanının 50 metrekarelik kısmında yapılacak olan sondaj çalışmalarına başlamadan önce, arazi üzerindeki bitkisel örtü bulunan kısımları sıyırarak temizleneceğini belirtti.

Proje dosyasındaki bilgilere göre, ruhsat alanında 3 sondaj noktası yer alacak. Sondajın derinliği 200 metre, çapı ise 89 milimetre olacak. Ruhsat sahası içerisinde belirlenmiş sondaj alanları içerisindeki kuyu lokasyonunda 114 milimetre çaplı kuyu ağzı açılacak. Sondaj işlemi 200 metre derinliğe inildiğinde tamamlanmış olacak. Kaynak arama işlemi için arama ruhsatı alan firma, dosyada çalışma yapılacak olan sahanın 1'inci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirtti. Depremle ilgili olarak saha içerisinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını da taahhüt eden firma, bu önlemlerin neler olduğuna dair herhangi bir bilgiye yer vermedi.

'MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ESKİ HALİNE GETİRİLECEK'

Hazineye ait olan alanda yapılacak olan çalışmalar sırasında tehlikeli atık oluşumunun öngörüldüğünü de belirten firma, oluşan tehlikeli atıkların Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden taşıma talebi açılarak, alınan TKN Numarası ile Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne sahip firmalara teslim edileceğine dair bilgilere de dosyada yer verdi. Sondaj işlemleri tamamlandığında, sahanın eski haline getirilmesi için rehabilitasyon çalışması başlatılacaklarını da proje dosyasında belirten firma, devir daim havuzlarının kapatılması, makine ve ekipmanların alandan çekilmesini sağlayacaklarını da kaydetti. Firma, çalışmalara başlamadan sıyrılan bitkisel nitelikli toprağın, yeniden çalışma alanına örtüleceğini ve alanın mümkün olduğu kadar eski haline getirilmesinin sağlanacağını da taahhüt etti.

Firmanın, gelecek günlerde adada çalışmalara başlaması bekleniyor.