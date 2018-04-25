HABER

Doğançay Şenliği 4. yılında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 4.

Doğançay Şenliği 4. yılında

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek Doğançay Gözleme-Ayran Festivali yine binlerce ziyaretçiyi aynı noktada buluşturacak. 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şenlikler kapsamında Tepecik Senfoni Orkestrası konser verecek, stantlarda organik ürünler satışa sunulacak, yarışmalar yapılacak, sokak sanatçıları ve bando gösterileri de etkinliğe renk katacak.
Bayraklı Belediyesi Doğançay Gözleme ve Ayran Şenliği bu hafta sonu birbirinden eğlenceli etkinlik ve gösterilere sahne olacak. 28-29 Nisan tarihlerinde 4. kez düzenlenecek şenlikte Doğançaylı kadınlar açacakları stantlarda hem köylerinde yetiştirdikleri organik ürünleri satacak, hem de gözleme ve ayranla misafirlerini ağırlayacak. 2 gün boyunca sürecek şenlikler kapsamında birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik eğlenceli çeşitli aktivitelerin de ücretsiz olarak düzenleneceği etkinlikler hafta sonu boyunca sürecek.
Şenliğin son günü olan 29 Nisan pazar akşamı ise saatler 20.30’u gösterdiğinde Tepecik Senfoni Orkestrası Doğançay’da sahne alacak. Festivale katılmak isteyenler için Bölge Metro ve Sevgi Yolu Atatürk anıtı önünden saat 10.00-19.00 arası her saat başı, semt merkezlerinden ise her 2 saatte bir ücretsiz servis kaldırılacak.

“Herkesi şenliğimize bekliyoruz”
Doğançay festivaline ilginin her yıl daha da arttığını ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İlgiden oldukça memnunuz. Bu yıl yine çok güzel bir program hazırladık. Şenlik kapsamında stantlar kurulacak. Hemşehrilerimizin yaptığı organik ürünler sergilenecek, satışlar gerçekleşecek. Oyunlar oynanacak, gösteriler sunulacak. Çocuklarımıza özel aktivitelerimiz olacak. Yarışmalar düzenlenecek ve kapanış ise pazar akşamı güzel bir konserle gerçekleşecek. Şenliğimize katılanlar keyifli bir hafta sonu geçirecek. Tüm İzmirlileri Doğançay Gözleme-Ayran Şenliğimize bekliyoruz” dedi.

Doğançay Şenliği 4. yılında

Doğançay Şenliği 4. yılında

Doğançay Şenliği 4. yılında

Doğançay Şenliği 4. yılında

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

Suriye'den kahreden haber!

Suriye'den kahreden haber!

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e kötü haber!

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e kötü haber!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.