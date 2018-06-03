Doğayı ve hayvan haklarını korumayanlara oy vermeyecekler

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir grup, "Doğa ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok" sloganıyla kampanya başlattı.

Marmara Hayvan Hakları Konfederasyonu İl Temsilcisi Erkan Pistof, Anadolu Hayvan Hakları Konfederasyonu İl Temsilciliğinin de destek verdiği etkinlik kapsamında Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanmasını talep edeceklerini söyledi.

Ülke genelinde 7 milyon kişinin siyasi parti adaylarından ortak talebini dile getirdiklerini aktaran Pistof, şöyle konuştu:

"Sahipsiz hayvanlara karşı belediye şiddetinin ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak için gündemde olan yasa tasarısının STK, meslek odaları ve gönüllülerin de katılımı ile görüşüldükten sonra kanunlaştırılmasını istiyoruz. Kanunun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasına, hayvanlara eziyet, işkence eden ve zulmedenlerin TCK'ye göre yargılanmasına, hayvanların kaçak üretimine, satışına, yasa dışı ithalatı ve internet ortamındaki her türlü satışına karşı tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Bunlar için söz vermeyen adaya oy yok."

Açıklamanın ardından grup üyeleri tarafından hazırlanan sandığa temsili oy atıldı.

