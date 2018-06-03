HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Doğayı ve hayvan haklarını korumayanlara oy vermeyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

Yalova'da bir grup, "Doğa ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok" sloganıyla kampanya başlatarak adaylara çağrıda bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir grup, "Doğa ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok" sloganıyla kampanya başlattı.

Marmara Hayvan Hakları Konfederasyonu İl Temsilcisi Erkan Pistof, Anadolu Hayvan Hakları Konfederasyonu İl Temsilciliğinin de destek verdiği etkinlik kapsamında Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanmasını talep edeceklerini söyledi.

Ülke genelinde 7 milyon kişinin siyasi parti adaylarından ortak talebini dile getirdiklerini aktaran Pistof, şöyle konuştu:

"Sahipsiz hayvanlara karşı belediye şiddetinin ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak için gündemde olan yasa tasarısının STK, meslek odaları ve gönüllülerin de katılımı ile görüşüldükten sonra kanunlaştırılmasını istiyoruz. Kanunun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasına, hayvanlara eziyet, işkence eden ve zulmedenlerin TCK'ye göre yargılanmasına, hayvanların kaçak üretimine, satışına, yasa dışı ithalatı ve internet ortamındaki her türlü satışına karşı tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Bunlar için söz vermeyen adaya oy yok."

Açıklamanın ardından grup üyeleri tarafından hazırlanan sandığa temsili oy atıldı.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' dahaİBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Yalova İl Temsilcisi Reyhan A Çınarcık Hayvan hakları savunucularından protesto Yalova

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.