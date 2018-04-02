Doğayı yansıtan en iyi fotoğrafçı Çoşkun Aral’ın öğrencisi olacak

Sepaş Enerji tarafından insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekmek adına düzenlene “Doğanın Enerjisi” adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenler Çoşkun Aral’ın öğrencisi olacak.
Sepaş Enerji, insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekmek adına “Doğanın Enerjisi” adlı fotoğraf yarışmasını düzenliyor. 1 Nisan- 20 Mayıs arasında düzenlenecek yarışmaya Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden 18 yaşından büyük tüm bireyler katılabilecek. Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç kişi Coşkun Aral ile birlikte Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Çoşkun Aral’dan fotoğraf dersi alma fırsatı yakalayacak. Ayrıca yarışma kapsamında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL para ödülü verilecek. Seçilen fotoğraflar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.
Yarışmaya bir fotoğrafçı en fazla 4 fotoğraf ile katılabilecek. Telefonla çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin ise detaylı bilgiye SEPAŞ Enerji’nin internet adresi üzerinden ulaşabileceği bildirildi.
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