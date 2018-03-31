HABER

Doğayı yaşamak için Düzce'de toplandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden organize olan bin 500 kişi, çadır kamp kurdu, rafting yaptı

Sosyal medya üzerinden "Doğaya gidiyoruz" sloganıyla Türkiye'nin birçok ilinden otostopla Düzce'nin Cumayeri ilçesine gelen bin 500 kişi, kurdukları çadırlarda kamp ve Melen Çayı'nda rafting yaparak doğanın tadını çıkardı.

Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisine otostopla gelen bin 500 kişi, bir işletmecinin gösterdiği yere kurdukları 350 çadırla kamp alanı oluşturdu.

Burada doğal yaşamla iç içe gün geçiren doğaseverler daha sonra Melen Çayı'nda 12 kilometrelik zorlu parkurda rafting yaptı.

Grubu misafir eden işletme sahibi Davut Pirdal, katılımcıların çoğunun otostop yaparak kamp yerine ulaştığını söyledi.

Grup yöneticisi Kenan Deşiş ise sosyal medya üzerinden doğaseverlere ulaşarak birçok bölgede kamp düzenlediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 350 çadırımız var. Bin 500 kişi aynı alana toplandık. Doğanın içinde eğleniyoruz. Dileyen rafting yapıyor. Doğanın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki Necla Cefakar ise kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi ki gelmişim. Birçok yeni insanla tanışıyoruz. Doğanın içinde olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Grup, yarın sabah bölgeden ayrılacak.

Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz''Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Çevreci kamp Rafting

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.