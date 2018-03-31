Doğayı yaşamak için Düzce'de toplandılar

Sosyal medya üzerinden "Doğaya gidiyoruz" sloganıyla Türkiye'nin birçok ilinden otostopla Düzce'nin Cumayeri ilçesine gelen bin 500 kişi, kurdukları çadırlarda kamp ve Melen Çayı'nda rafting yaparak doğanın tadını çıkardı.

Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisine otostopla gelen bin 500 kişi, bir işletmecinin gösterdiği yere kurdukları 350 çadırla kamp alanı oluşturdu.

Burada doğal yaşamla iç içe gün geçiren doğaseverler daha sonra Melen Çayı'nda 12 kilometrelik zorlu parkurda rafting yaptı.

Grubu misafir eden işletme sahibi Davut Pirdal, katılımcıların çoğunun otostop yaparak kamp yerine ulaştığını söyledi.

Grup yöneticisi Kenan Deşiş ise sosyal medya üzerinden doğaseverlere ulaşarak birçok bölgede kamp düzenlediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 350 çadırımız var. Bin 500 kişi aynı alana toplandık. Doğanın içinde eğleniyoruz. Dileyen rafting yapıyor. Doğanın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki Necla Cefakar ise kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi ki gelmişim. Birçok yeni insanla tanışıyoruz. Doğanın içinde olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Grup, yarın sabah bölgeden ayrılacak.