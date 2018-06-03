Doğmadan annesini kaybeden bebek yaşam mücadelesi veriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile kadının sezaryenle alınan bebeğinin hayata tutunması için tedavisi yenidoğan yoğun bakım servisinde sürüyor.
Evlerinde tartıştığı eşi Barış Alkan tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Sezen Alkan'ın sezaryenle alınan bebeği, Kars Devlet Hastanesi, ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kız bebeğin tedavisi, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tekgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin 31 Mayıs akşamı hastaneye getirildiğini söyledi.
Büyük ihtimalle bebeğin oksijensiz kalmaya bağlı beyninde hasar oluşabileceğini belirten Tekgündüz, "Birden fazla nöbet geçirdi. Biz tekrar tekrar müdahale ettik, ilaç başlattık. Şu anda nöbeti yok ama nöbet geçirmemek için ilaç alıyor." dedi.
Tekgündüz, bebeğin diğer organlarında da sıkıntı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Akciğerde solunumla ilgili sıkıntı var, onun tedavisini yapıp müdahale ediyoruz fakat geldiğine göre biraz daha iyi. Ağızdan azar azar beslemeye başladık ama şu anda yoğun bakımdan çıkacak durumda değil. Mutlaka bir süre daha yakın takip ve müşahede altında kalması gerekiyor. Bunun ne kadar olacağını bilemiyoruz ama yakın takip altında, beslenmesine yoğun bakımda devam edeceğiz. Hayati tehlikeyi şu an için atlattı ama 'Tamamen atlattı' diyemeyiz. Kötüleşme olmaması için yakından takip ediyoruz. Ne zaman ki yoğun bakımdan eve çıkacak duruma gelirse hayati tehlikeyi o zaman atlattı diyebiliriz. Yoğun bakımda olduğu sürece tamamen denemez ama gelişine göre daha iyi denilebilir."
Annesi vefat ettiği için bebeğin anne sütü alamadığına işaret eden Tekgündüz, "O bizi üzüyor. Anne sütü alsa daha çabuk toparlardı. Biz de mama verme durumunda kalıyoruz." diye konuştu.
- Olay
Barış Alkan, 30 Mayıs'ta Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçakla öldürmüş, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki kız bebek kurtarılarak müşahede altına alınmıştı. Zanlı, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisindeki ormanlık alanda, ağaç kovuğunda saklanırken yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen Barış Alkan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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