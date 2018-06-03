Doğmadan annesini kaybeden bebek yaşam mücadelesi veriyor

"Akciğerde solunumla ilgili sıkıntı var, onun tedavisini yapıp müdahale ediyoruz fakat geldiğine göre biraz daha iyi. Ağızdan azar azar beslemeye başladık ama şu anda yoğun bakımdan çıkacak durumda değil. Mutlaka bir süre daha yakın takip ve müşahede altında kalması gerekiyor. Bunun ne kadar olacağını bilemiyoruz ama yakın takip altında, beslenmesine yoğun bakımda devam edeceğiz. Hayati tehlikeyi şu an için atlattı ama 'Tamamen atlattı' diyemeyiz. Kötüleşme olmaması için yakından takip ediyoruz. Ne zaman ki yoğun bakımdan eve çıkacak duruma gelirse hayati tehlikeyi o zaman atlattı diyebiliriz. Yoğun bakımda olduğu sürece tamamen denemez ama gelişine göre daha iyi denilebilir."

Annesi vefat ettiği için bebeğin anne sütü alamadığına işaret eden Tekgündüz, "O bizi üzüyor. Anne sütü alsa daha çabuk toparlardı. Biz de mama verme durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

- Olay

Barış Alkan, 30 Mayıs'ta Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçakla öldürmüş, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki kız bebek kurtarılarak müşahede altına alınmıştı. Zanlı, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisindeki ormanlık alanda, ağaç kovuğunda saklanırken yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen Barış Alkan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

