İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite sınavına girecek gençlerin kendilerine uygun alanda eğitim alarak doğru mesleği seçebilmeleri amacıyla düzenlediği "Doğru Meslek ve Tercih Konferansları" tamamlandı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 farklı konferans salonunda gerçekleştirilen seminerlere, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yer alan 34 liseden 2 bin 500 öğrenci katıldı.
İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen son programla tamamlanan konferanslarda, lise son sınıf öğrencileri, sınavlar ve tercihler hakkında merak ettiklerini akademisyenlere sorma fırsatı buldu.
İlk kez 2015 yılında başlayan Doğru Meslek ve Tercih Konferansları'na, bugüne kadar 15 bin kişi katıldı.
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