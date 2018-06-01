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"Doğru Meslek ve Tercih Konferansları" tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce üniversite sınavına girecek öğrencilerin doğru mesleği tercih edebilmeleri amacıyla düzenlenen konferanslara, 34 liseden 2 bin 500 öğrenci katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite sınavına girecek gençlerin kendilerine uygun alanda eğitim alarak doğru mesleği seçebilmeleri amacıyla düzenlediği "Doğru Meslek ve Tercih Konferansları" tamamlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 farklı konferans salonunda gerçekleştirilen seminerlere, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yer alan 34 liseden 2 bin 500 öğrenci katıldı.

İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen son programla tamamlanan konferanslarda, lise son sınıf öğrencileri, sınavlar ve tercihler hakkında merak ettiklerini akademisyenlere sorma fırsatı buldu.

İlk kez 2015 yılında başlayan Doğru Meslek ve Tercih Konferansları'na, bugüne kadar 15 bin kişi katıldı.

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Doğru Meslek ve Tercih Konferansları istanbul büyükşehir belediyesi üniversite sınavı

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