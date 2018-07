“Doğru yangın söndürme sisteminin seçimi hem can hem mal kurtarır”

İSTANBUL (DHA) - Yaz ayları ile oranları artan yangın vakalarının önüne geçme noktasında yangın söndürme sistemlerinin önemine işaret eden Yangın Danışmanı Gürkan Danacı, fabrika, imalathane, hastane, otel gibi büyük kompleks yapılardan, en küçük yapılara kadar her alanda kullanılacak yangın algılama, ihbar ve söndürme sistemlerinde doğru sistem ve kaliteli ürün tercihinin, mal ve can güvenliğini sağlamada belirleyici etken olduğunu söyledi.

Projelendirme aşamasında en uygun sistemin tercih edilmesi gerektiğini belirten Gürkan Danacı, yeni projelerde yangın söndürme sistemi tercihlerinin uzmanlarca yapıldığını; eski yapılara kurulacak olan yangın algılama, yangın ihbar ve yangın söndürme sistemlerinde de yine alanında uzman yangın danışmanları üzerinden sürecin yürüdüğünü söyledi. Yangın danışmanınca yapılan keşif sırasında, yangın yönetmeliğinin dikkate alınarak proje detaylarına göre hangi noktaya nasıl bir yangın söndürme sisteminin yapılacağının belirlendiğini söyleyen Yangın Danışmanı Gürkan Danacı, “Keşif ve proje teklifinin ardından asıl önemli nokta başlıyor, yani piyasadaki hangi ürünün tercih edilip, mahale ne şekilde uygulanacağı. Yangın kurulum standartlarına uygun bir kurulumun yapılması için alanında uzman bir ekibin bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Ürün tercihi ise mal ve can güvenliği için hayati öneme haiz. Piyasada aynı işi yaptığı iddiasında bulunan birçok firma ve marka bulunmakta. Farklı fiyatlarda sunulan ekipman ve ürünlerin kimi merdiven altı atölyelerde, kimi ise gerçekten uluslararası standartlarda üretilmektedir. Yangın söndürme sistemleri için hizmet alacak firma veya kişilerin bu aşamada çok iyi bir tercih yapması gerekiyor. İşte bu noktada devreye yangın danışmanları giriyor. Her ürün ve ekipman her yangına müdahale için en doğru tercih olmayabilir. Elektrik yangınlarına müdahale için gazlı yangın söndürme sistemleri tercih edilirken; petrol yangınlarına karşı köpüklü yangın söndürme sistemleri tercih edilmektedir. Bu ayrımı ve doğru tercihi gösterecek olan yangın danışmanlarının önerileri ciddiye alınmalıdır” dedi.