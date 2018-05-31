Doğu Afrika ülkeleri Güney Sudan için olağanüstü toplandı

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan barış görüşmelerine öncülük eden Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) üye ülkelerin temsilcileri sürece ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplandı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen IGAD Bakanlar Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na, IGAD Bakanlar Konseyi Başkanlığını yürüten Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ve Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed’in yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomat katıldı.
Burada konuşan Gebeyehu, son bir yıldır 2015 yılında imzalanan barış anlaşmasının yeniden canlandırılması için IGAD'ın büyük çabalar gösterdiğini, tüm ortakların yürütülen müzakereler sayesinde bir araya toplandığını söyledi.
Güney Sudanlı taraflara, IGAD’ın sunmuş olduğu geçiş hükümeti modelini kabul etmeleri ve silahları susturmaları çağrısı yapan Gebeyehu, "Şu anda bir dönüm noktasına ulaştık. Taraflar, IGAD’ın önerisini kabul etmek zorunda." diye konuştu.
Önerinin geçiş hükümeti için bir başlangıç olacağını kaydeden Gebeyehu, geçen yıl sonunda imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana şimdiye kadar 20'ye yakın ihlal raporu aldıklarını kaydetti.
Öte yandan, IGAD'ın olağanüstü toplantısında ülkede ateşkes ihlali yapanlara karşı uygulanacak yaptırımların ve barış görüşmesinin bir sonraki aşamanın ne olacağı gibi konuların tartışılacağı öğrenildi.
- Yine anlaşamadılar
IGAD tarafından 2015'te imzalanan barış anlaşmasını canlandırmak için düzenlenen barış görüşmelerinin geçen haftaki son toplantısında geçiş dönemi hükümet modeli ve güvenlik konuları tartışılırken, taraflar yine anlaşmaya varamadı.
Toplantıda yapılan öneride milletvekilliği, bakanlık ve başkan yardımcılığı koltuklarının sayının artırılması ve gücün yüzde 55’inin Mayardit hükümetine, yüzde 25'inin Machar grubuna, yüzde 20'sinin ise diğer gruplara verilmesi fikri yer aldı.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
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