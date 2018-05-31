Doğu Afrika ülkeleri Güney Sudan için olağanüstü toplandı

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan barış görüşmelerine öncülük eden Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) üye ülkelerin temsilcileri sürece ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen IGAD Bakanlar Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na, IGAD Bakanlar Konseyi Başkanlığını yürüten Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ve Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed’in yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomat katıldı.

Burada konuşan Gebeyehu, son bir yıldır 2015 yılında imzalanan barış anlaşmasının yeniden canlandırılması için IGAD'ın büyük çabalar gösterdiğini, tüm ortakların yürütülen müzakereler sayesinde bir araya toplandığını söyledi.

Güney Sudanlı taraflara, IGAD’ın sunmuş olduğu geçiş hükümeti modelini kabul etmeleri ve silahları susturmaları çağrısı yapan Gebeyehu, "Şu anda bir dönüm noktasına ulaştık. Taraflar, IGAD’ın önerisini kabul etmek zorunda." diye konuştu.

Önerinin geçiş hükümeti için bir başlangıç olacağını kaydeden Gebeyehu, geçen yıl sonunda imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana şimdiye kadar 20'ye yakın ihlal raporu aldıklarını kaydetti.