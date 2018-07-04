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Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Doğu Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli, depremin derinliğini 2.1 kilometre olarak açıkladı.

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