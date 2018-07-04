Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Doğu Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli, depremin derinliğini 2.1 kilometre olarak açıkladı.
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